لوحة إرشادية مصورة لمناظر نقش "أدوات الجراحة" بمعبد كوم أمبو

صممت وزارة السياحة والآثار، لوحة إرشادية مصورة للمناظر الأصلية الخاصة بنقش (أدوات الجراحة) المشهورة والموجودة بمعبد كوم أمبو بأسوان، ووضعها بالساحة الخارجية للمعبد، وذلك في إطار خطة الوزارة للحفاظ على المواقع والمناطق الأثرية المختلفة والنهوض ورفع كفاءة الخدمات السياحية بها.



وأشار الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار الدكتور مصطفى وزيري، في تصريح اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم تصميم هذه اللوحة الإرشادية، وفقًا لأحدث الطرق العلمية المتبعة في هذا المجال، وتم وضعها في الساحة الخارجية للمعبد بالقرب من الممر الضيق الذي يوجد به النقش الأصلي.





وأوضح أن ذلك يستهدف تخفيف تكدس وزحام الزائرين الذين يقفون بالساعات أمامها لمشاهدة دقة الأدوات الطبية والجراحية التي استخدمها المصري القديم، مما يعكس مدى التقدم العلمي والإعجاز الطبي الذي توصل إليه خلال هذه الفترة الزمنية.



وأضاف أن هذه اللوحة الجديدة ستسمح للمرشدين السياحيين بالوقوف مدة أطول للشرح في مكان أوسع بدلًا من الممر الضيق، مما يسهل أيضًا حركة باقي الزائرين داخل المعبد، لافتًا إلى أنها تتضمن صورًا لأدوات الجراحة الطبية الموجودة بالنقش الأصلي وشرحًا مختصرًا لها.



من جانبه، قال مدير عام آثار أسوان عبد المنعم سعيد، إن نقش (أدوات الجراحة) يعتبر من أشهر المناظر والنقوش الموجودة بالمعبد، حيث تتوافد أعداد كبيرة من الزائرين على معبد كوم أمبو خصيصا لمشاهدة هذا النقش، موضحًا أن معبد كوم أمبو يعد أحد أجمل المعابد البطلمية الموجودة بالضفة الشرقية لنيل أسوان، والذي خصص لعبادة الآلهة سوبك وحورس، كما أنه يتميز بجمال وروعة ودقة نقوشه.



وأكد أنه تم الانتهاء هذا العام من أعمال الترميم الدقيق لنقوش المعبد وتطوير نظام الإضاءة به، كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع خفض منسوب المياه الجوفية به بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والذي افتتحه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، في مارس الماضي.