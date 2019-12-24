سقوط طالب بـ"كنز أثري" في مصر القديمة

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط طالب بحوزته تماثيل يشتبه في أثريتها في منطقة مصر القديمة.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارًا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر القديمة بشارع "نادي الرماية" بمنطقة الزهراء، بضبط "عمر. خ"، 20 عامًا، طالب وبحوزته "جوال بداخله تابوت ذهبي اللون طوله 120 سم، 3 تماثيل، مختلفة الأحجام، لوحة فرعونية، يشتبه في أثريتها".



بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بتحصله على المضبوطات من "مصطفى. ع"، 38 عامًا، مسجل خطر، بقصد الاحتفاظ بها وإخفائها لحين التصرف فيها بالبيع.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.