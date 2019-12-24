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محافظات

«باسم إبليس».. طلاسم «كارثية» على ملابس داخلية بمقابر سوهاج

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:02 م
جريدة الدستور
محمود عبد العال
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حالة من الدهشة والذعر أصابت المواطنين في محافظة سوهاج أثناء حملة تنظيف المقابر التي دشنها بعض المواطنين للتخلص من بعض أعمال السحر والشعوذة، والتي أسفرت عن العثور على أعمال سحر وطلاسم غريبة غير مفهومة وملابس داخلية للسيدات ملطخة بالدماء وتكفين الطوب وهياكل الحيوانات.

ومن تلك الحملات حملة تنظيف مقابر مركز ومدينة المراغة وبعض القرى المجاورة، التي قام بها عدد كبير من أبناء المركز والمدينة شمال محافظة سوهاج، لتنظيفها من أعمال السحر والشعوذة.

حيث قام الشباب بالاستعانة ببعض الشيوخ لفك تلك الأعمال السفلية والتعامل معها بشكل صحيح، وقاموا بالبحث داخل المقابر المهجورة، وكشفوا الكثير من الأعمال السفلية المنفذة على فساتين زفاف وجماجم حيوانات وأوراق مكتوب عليها بالحبر الأحمر والأسود أسماء بنات وسيدات وشباب، بالمرض أو التفريق أو الموت أو عدم الزواج وخراب البيوت أو عدم الإنجاب، ومن أبرز تلك الأعمال قماشة كتب عليها “بسم إبليس الرحمن الرحيم” بدلًا من “بسم الله الرحمن الرحيم”؛ داخل مقابر قرية البطاخ.

وأكد بعض القائمين على تلك الحملة أنه شارك في عملية التنظيف شباب من المدينة والقرى التابعة للمركز بعد تعرض الكثير منهم وأبنائهم بأذى تلك الأعمال السفلية.

لقت تلك المبادرة قبول شديد من المواطنين خاصة الذين وجدوا أسمائهم على تلك الأعمال السفلية، وتم اتخاذ قرار غلق مقابر مدينة المراغة وفتحها فقط في حالة وفاة أحد الأشخاص وكذلك بعد صلاة الجمعة لمدة ساعتين لرغبة الأهالي بزيارة المقابر.

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