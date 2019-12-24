صورة نسرين طافش تشعل إنستجرام بإطلالة جذابة

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.



وظهرت نسرين طافش في الصورة بإطلالة صيفية جذابة، مرتدية فستانًا منقوشًا بالورود الملونة، و"جاكت جينز"، واعتمدت على شعرها القصير منسدلًا على كتفيها، ومكياج بسيط أبرز جمال ملامحها.



وعلقت على الصورة، قائلة: "صباحكم جميل"، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.



يُشار إلى أن نسرين طافش تستقر في مصر حاليًا، وتستعد لخوض تجربتين دراميتين الأولى تنتمي لنوعية الأعمال الـ45 حلقة، والثانية في موسم رمضان المقبل، وكان أول ظهور لها في مصر في فيلم "نادي الرجال السري" مع الفنانين كريم عبدالعزيز وغادة عادل، والذي عرض منذ عامو وحقق نسبة نجاح جماهيري كبيرة.