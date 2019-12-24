عاطل وراء سرقة "توك توك" من طفل بالإكراه في التبين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطل سرق "توك توك" بالإكراه من طفل، بمنطقة التبين.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارًا مفادة أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة التبين بشارع "القومية للأسمنت"، استغاث به "محمد. خ"، 14 عامًا، سائق "توك توك".



وقرر بأنه حال سيره مستقلًا دراجته النارية "توك توك" قيادته استوقفه أحد الأشخاص، بدعوى توصيله لمحل البلاغ، وفور وصولهما هدده بسلاح أبيض -كتر-، واستولى منه على التوك توك قيادته كرهًا عنه ولاذ بالفرار.



بتتبع خط سير هروب المتهم، أمكن ضبطه وتبين أنه "صابر. ش"، 19 سنة، عاطل، حال استقلاله التوك تو المستولى عليها وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة.



بمواجهته بما جاء بأقوال المجنى عليه وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة بسؤال المجني عليه اتهمه بسرقته بالإكراه.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.