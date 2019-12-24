مدرب "فلامينجو" ينتقد استضافة قطر لمونديال 2022: يجب تنظيمه في بلد آخر

انتقد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفلامنجو البرازيلي، استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وذلك بعد مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها الدوحة ديسمبر الجاري.



وقال "جيسوس" في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن مونديال 2022، يجب أن يلعب في مكان آخر، مشيرًا إلى أن استضافة هذا الحدث يجب أن تتم في دولة تحب كرة القدم بالفعل.



وجاءت تصريحات المدير الفني لـ"فلامنجو" البرازيلي، بعد هزيمته أمام نادي "ليفربول" الإنجليزي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها قطر مؤخرًا.



وأوضحت "ذا صن"، أن تصريحات "جيسوس" كانت أكثر جرأة من تصريحات مدرب نادي "ليفربول"، الألماني يورجن كلوب، إذ قال الأخير ردًا على سؤاله حول سجل حقوق الإنسان في قطر، إنه الشخص الخطأ الذي يجب سؤاله حول الأمر، فيما قال المدير الفني لـ"فلامنجو": "الهيئة المنظمة جيدة، ولكن مع كل الاحترام، يجب لعب كأس العالم في بلد يحب كرة القدم".



وفي وقت سابق، أجرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تحقيقًا حول أوضاع العمال الأجانب في مخيم الشحانية القطري ضمن استعدادات كأس العالم 2022، مشيرة إلى أنه خلال فعاليات اليوم الوطني، اجتمعت الحشود على كورنيش الدوحة، بينما يمكث العمال الأجانب في غرفة خانقة كريهة الرائحة مكتظة بالرجال.



واستعرضت الصحيفة البريطانية، أوضاع العمال الأجانب في مخيم الشحانية، وأن هذا المخيم لا يلبي احتياجات العمال، حيث يقومون بطهي وجبات الطعام بواسطة وسائل بدائية، كما لا يحتوى هذا المخيم على ثلاجة واحدة ويمتلك كل فرد من العمال الأجانب خزانة صغيرة بينما تتناثر ممتلكاتهم على الأرض.



وأوضح التقرير، أن منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية تصر على أنه لا يمكن العثور على الصورة الحقيقية لحياة العاملين في بناء ملاعب قطر، ويذهب الصحفيين الزائرين للبحث عن أدلة ولكن خارج المدينة، إلا أن مخيم الشاحنية كان دليلًا على هذا الأمر.



ولفتت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى قرار نادي "ليفربول" الانجليزي لكرة القدم بعدم البقاء في فندق كمبينسكي في قطر بعد أن أثارت عمليات التحقيق العديد من المخاوف بشأن حقوق العمال في قطر.



وذكرت "ديلي ميل"، أن كل ما يتعلق بكأس العالم في قطر مُحفظ وليس من السهل الحصول على معلومات، حيث أصبحت الاتصالات على الأرض أكثر خوفًا ويخشى العمال من أن حياتهم يمكن أن تصبحأكثر صعوبة إذا تحدثوا للإعلام وتم تحديد هويتهم لاحقًا.