تامر حسنى يحتفل بعرض "الفلوس" فى أكتوبر اليوم

يحتفل الفنان تامر حسني مساء اليوم ببدء عرض فيلم "الفلوس" في السينمات، وذلك من خلال إقامة عرض خاص للفيلم بحضور أبطال الفيلم وعدد من الفنانين أصدقائهم، وذلك بإحدى السينمات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر.



الفيلم من بطولة تامر حسني وزينة وعائشة بن أحمد وخالد الصاوى ومحمد سلام وأحمد فتحى، ويظهر في الفيلم عدد من النجوم كضيوف شرف، من بينهم أحمد السقا ومى عز الدين وعلي ربيع، والفيلم من سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي وإخراج سعيد الماروق.