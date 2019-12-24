غدًا.. قطع المياه عن بنها بالكامل لمدة 9 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قبل قليل، انقطاع المياه عن مدينة بنها، لمدة 9 ساعات، اعتبارا من الساعة التاسعة مساء غدا الأربعاء 25122019 وحتى الساعة الخامسة فجر يوم الخميس الموافق 26122019، لأعمال الغسيل الدوري للشبكات بالكلور.



وأهابت الشركة في بيان لها، من السادة المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.



وقالت الشركة إنها دبرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.