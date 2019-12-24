حبس عامل سنة في "ترويج الهيروين" بالخليفة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار صبحى اللبان، بمعاقبة عامل، بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه؛ لاتهامه بترويج مخدر الهيروين، وحيازة سلاح نارى بالخليفة.



صدر الحكم برئاسة المستشار صبحى اللبان، بعضوية المستشارين محمد حسنى العالم ودكتور محمد بركات وشريف محمد سلامة، وأمانة سر محمد جبر.



وأسندت النيابة للمتهم "رضا.س"، عامل، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين، بقصد الاتجار بدائرة قسم الخليفة.



كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة حيازة سلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش"، وحيازة ذخائر نارية تستخدم فى هذا السلاح بدون ترخيص.