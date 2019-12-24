عبد الغفار ونظيره الفلسطيني يتفقان على خطط العمل المشتركة

اتفق وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، مع نظيره الفلسطيني محمود أبو مويس، اليوم الثلاثاء، على خطة عمل لتنفيذ التفاهمات التي اتفق عليها خلال زيارة الوفد الوزاري إلى مصر في أكتوبر الماضي، جاء ذلك وفقا للصحف الفلسطينية.



وجرى الاتفاق على خطة عمل تنفيذية لكافة التفاهمات التي اتفق عليها سابقًا، ومنها زيادة المنح الدراسية المقدمة للطلبة الفلسطينيين من 20 إلى 30 منحة، وتخصيص 10 منها في مجال الزراعة لطلبة غزة، وتبادل الخبرات والتدريب لطواقم الاعتماد والجودة بين الوزارتين، وتشبيك الجامعات المصرية والفلسطينية لتقديم مشاريع مشتركة ضمن مشاريع "ايراسموس"، وفي هذا الإطار من المقرر أن يزور وفد رفيع من وزارة التعليم العالي المصرية فلسطين لمباشرة التنفيذ.



وجاء اللقاء على هامش افتتاح فعاليات المؤتمر السابع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي بعنوان "الذكاء الاصطناعي والتعليم: التحديات والرهانات"، والذي يعقد بمصر خلال الفترة من 24 الى 25 الجاري.



وأثنى أبو مويس على أهمية المؤتمر لا سيما في ظل الاحتياج الفلسطيني لتطوير تقنيات مجال الذكاء الاصطناعي واستخدامها في تطوير المناهج التعليمية الفلسطينية، متطلعًا إلى المزيد من التعاون المستقبلي خاصة في المشاريع البحثية بين مصر وفلسطين.



وأشاد بالدور المصري الرائد في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وأهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال من خلال تعزيز التعاون المشترك، مثمنًا التسهيلات المقدمة للطلبة الفلسطينيين الملتحقين بالجامعات المصرية.



من جانبه، أكد عبد الغفار حرص مصر على دعم دولة فلسطين وتعزيز آفاق التعاون، خاصة في مجال التعليم العالي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توفير كافة سبل الراحة وتذليل أية عقبات أمام الطلبة الفلسطينيين، مشيرًا إلى استعداد مصر الكامل للتعاون مع الجانب الفلسطيني من أجل نقل الخبرات المصرية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي انطلاقًا من دور مصر الريادي في دعم اشقائها العرب في شتى المجالات.