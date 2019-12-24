تعاون مصرى صينى لتوريد أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اهتمام الدولة بمواكبة التطور التكنولوجي العالمي بالاتجاه إلى تصنيع السيارات التي تعمل بالكهرباء والغاز، نظرًا للعوائد الاقتصادية والبيئية منها.



جاء ذلك خلال استقبال الوزير وفدًا من شركة "يوتونج" الصينية المتخصصة في صناعة أتوبيسات النقل الجماعي "غاز وكهرباء"، والتي تعد من أكبر الشركات الصينية المتخصصة في هذا المجال، حيث تقوم بتصنيع حوالي 25% من إنتاج أتوبيسات النقل الجماعي بالصين، و15% من الإنتاج العالمي، كما حضر اللقاء وفد من شركة "جيوشي موتورز"، وكيل الشركة الصينية في القاهرة وعدد من قيادات الوزارة.



وذكر بيان صادر اليوم الثلاثاء، أنه تم خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون بين الشركة الصينية وهيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى؛ لتوريد أتوبيسات حديثة تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء طبقًا لأحدث المعايير والمواصفات العالمية، وبأسعار تنافسية.



وأشار الوزير إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسرعة العمل على توطين صناعة السيارات الكهربائية، وكذا التي تعمل بالغاز الطبيعي، باعتبارها مستقبل صناعة السيارات في العالم، خاصة في ضوء قيام الدولة، خلال السنوات الحالية، بالتوسع في إنشاء وإقامة مدن الجيل الرابع، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، بما يتطلب ضرورة تسيير مركبات صديقة للبيئة في تلك المدن الجديدة.



وأكد وزير التنمية المحلية لمسئولي الشركة ضرورة ألا تقل نسبة المكون المحلي في تصنيع الأتوبيسات الجديدة العاملة بالغاز أو الكهرباء عن 60% و70%، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، للحكومة بضرورة العمل مع كافة الشركات العالمية التي تتعاون مع الوزارات والشركات المصرية، بأهمية نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.



وأوضح أن توجيهات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، للوزارات المعنية بسرعة التحول في استخدامات الوقود بوسائل النقل من السولار المستخدم في المحركات الخاصة بالأتوبيسات إلى المحركات التي تعمل بالغاز الطبيعي لتوفير العملة الصعبة للبلاد، بالإضافة إلى نظافة البيئة، لافتًا إلى جهود وزارة الإنتاج الحربي في هذا الشأن والتعاون مع بعض الشركات المحلية العاملة وبعض الشركات العالمية في هذا المجال، بما يحقق أقصى استفادة للمواطن المصري في هذا الشأن وتوفير خدمة جيدة.



وشدد، خلال الاجتماع، على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للمواطنين في الأتوبيسات الكهربائية، خاصة المقاعد المريحة والتكييف، و(الواي فاي) لخدمات الإنترنت، وأن تكون مجهزة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، كما جرى التأكيد على أهمية فترات الضمان الطويلة لبطاريات تلك الأتوبيسات؛ نظرًا لكونها المكون الأغلى ثمنًا، بالإضافة إلى ألا تقل السعة التخزينية للبطاريات عن 300 كيلومتر.



كما جرى الاتفاق على استضافة الشركة وفدًا من الوزارة وهيئة النقل العام ومحافظة القاهرة؛ لزيارة مقرها بالصين لاختيار أنسب الأتوبيسات التي تتوافق مع خطة ورؤية الدولة المصرية في هذا الشأن.



وفي سياق متصل، جرى استعراض آخر مستجدات التعاون بين شركتي "وي تشاي" الصينية و"جيوشي موتورز" وهيئة النقل العام بالقاهرة، فيما يخص مشروع استبدال محركات الديزل بمحركات غاز لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة الكبرى، والذي تنفذه شركة "جيوشي موتورز" بالتنسيق مع شركات وزارة الإنتاج الحربي وهيئة النقل العام بالقاهرة، حيث سبق أن تم تسليم أحد أتوبيسات الهيئة بمصنع 200 الحربي لتحويل الموتور من الديزل إلى الغاز.



وأكد وفد شركة "جيوشي موتورز" أنه يتم حاليا إجراء التجارب النهائية لعملية التحويل، ومن المقرر أن يتم عقب نجاح تلك التجربة البدء في إجراءات تحويل عدد أكبر من الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي في إطار خطة الدولة، مع توفير خدمات ما بعد البيع والضمان وتوفير قطع الغيار والتدريب للكوارد الفنية العاملة بالهيئة.