الممثل الهندي أنوج جاين ينتظر عرض فيلمه الجديد في 2020

انتهي الممثل الهندي أنوج جاين من تصوير دوره من الفيلم الدرامي الجديد Vidhann مع المخرج مانجو راج، والذي سيعرض اوائل عام 2020، وهو من انتاج Hasya Chikitsak Prastui وهي نفس الشركة التي تعاون معها من قبل في فيلمه الروائي المستقل AVSAR وحصل بسبب هذا العمل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان ملبورن سيتي للسينما المستقلة لعام 2018، كما ترشح لنفس الجائزة في مهرجان مونتريال السينمائي بكندا.



وقال أنوج: " سعيد بعودة التعاون مرة أخرى مع نفس الشركة التي قدمت معها عملي الأول عام 2017، وبسببها حصلت علي العديد من الجوائز خاصة عندما عرض في العديد من المهرجانات وكان أولها مهرجان Qflix الدولي للأفلام في فيلادلفيا، نال الفيلم إعجابًا كبيرًا بعد عرضه وترشيحه في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية وعدد من الجوائز، كما أنه كان السبب في مشاركتي في فيلم DRIVE والذي يعرض حاليا علي Netflix منذ الأول من نوفمبر الماضي ومتاح حاليا على موقع Amazon Prime في الولايات المتحدة وبريطانيا".



يذكر أن أنوج لعب دور محوري في فيلم Drive الذي تم إنتاجه تحت إنتاج دارما إنتاج كاران جوهر وإخراج المخرج الشهير تارون مانسوخاني، وشاركه في البطولة كل من سوشنات سينج راجبوت وجاكلين فيرناندز، كما أنه يستعد خلال الفترة القادمة لتقديم فيلمين قصيرين.