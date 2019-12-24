إمام أوغلو: حزب أردوغان لم يترك فى الموازنة ما يكفى لدفع أجور الموظفين

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو، من هجوم عمدة مدينة إسطنبول الجديد، أكرم إمام أوغلو، على حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشدة بسبب أداء الحزب في المدينة، قبل أن يتولى هو شئونها بصفته عمدتها الجديد.



وقال إمام أوغلو: "عندما تسلمنا المنصب في 26 يونيو تسلمنا معه عجزًا ماليًا في ميزانية المدينة قدره 14 مليار ليرة إجمالا (نحو 1ر2 مليار يورو)"، مضيفًا أنه لم يكن هناك في خزانة البلدية ما يكفي من الأموال لدفع أجور الموظفين.



وأعلن أردوغان قبل بضعة أيام أن المناقصات الرامية لإنشاء المشروع ستبدأ قريبًا، وانتقد إمام أوغلو عدم وجود خطة صحيحة للمشروع، وقال إن المسئولين أنفسهم لا يعرفون حاليًا تكلفة إنشاء القناة.