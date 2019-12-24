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فن

أمينة تقدم 3 حفلات فى رأس السنة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:09 ص
أمينة
أمينة
أمير محمد خالد
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بعد حصول المطربة أمينة على جائزة الأفضل كمطربة شعبية للعام الثاني على التوالي في الاستفتاء السنوي الذي تقيمه "وشوشة" لاختيار الأفضل من نجوم الفن في كل المجالات كل عام، تستعد حاليًا أمينة لإقامة 3 حفلات ليلة رأس السنة، حيث تقوم بعدد من البروفات على الأغاني التي ستقدمها لجمهورها في هذه الليلة، والتي تحرص على أن تقدم عددًا من أغانيها التي يطلبها الجمهور باستمرار بالإضافة إلى مجموعة من أغاني كبار المطربين، مثل وردة وسيد مكاوي وغيرهما.

وتقدم أمينة للعام الثاني حفلات مع المطرب وائل جسار، حيث سيقدمان معًا حفل فندق انتركونتننتال سيتي ستارز القاهرة، بينما ستشارك حكيم في حفلة ليلة رأس السنة في كونراد القاهرة، أما رامي صبري فسيشاركها الغناء في حفل ماريوت الزمالك، وتؤكد أمينة سعادتها بأن تطل على جمهورها لتحتفل معه بالعام الجديد، والذي سيشهد لها العديد من الأمور منها التحضيرات المكثفة لألبومها الجديد الذي تعكف حاليا على اختيار الكلمات والألحان له، حيث إنه من المحتمل صدوره في الصيف القادم.

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