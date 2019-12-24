أموت كي أكون أنا (2)

استغرقت أنيتا في غيبوبة عميقة وهي محاطة بأحبائها وفريق طبي يراقب نفسها الأخير في أي لحظة، ومع ذلك تم إعطاؤها الفرصة كي تعود إلى جسدها المنهك بالسرطان، متحدية كل الخلافات، وتخوض تجربة الشفاء الذي لا يصدق من خلال عربة الحب غير المشروط، أكثر من هذا، سمح لها بالعودة من حجرة الموت كي تعطينا تقريرًا كيف تبدو الحياة في الطرف الآخر من هذه الحياة المادية، وبدقة أكثر كيف يكون الشعور هناك.



هذه القصة تعطيك شعورًا متجددًا كي تعرف من أنت حقيقة؟ ولماذا أنت هنا ؟ وكيف يمكن أن تسمو فوق أى خوف ورفض ذاتي يهدد حياتك.



هيا بنا لنتعرف على قصة حياة أنيتا مورجاني:



يا إلهي ، شعور رائع! أنا حرة خفيفة !كيف لم أعد أشعر بالألم في جسدي؟ أين ذهب هذا كله؟ لماذا يبدو كل ما حولي يتحرك بعيدًا عني؟ بيد أنني لست خائفة؟ أين ذهب خوفي؟ أوه ياللروعة؟ لم أعد أجد الخوف بعد الآن.



كانت هذه أفكاري بينما يسرعون بي إلى المشفى . لقد بدأ العالم من حولي سيرياليًا أشبه بالحلم ، وبدأت أشعر نفسي وأنا أنزلق بعيدًا من الوعي إلى الغيبوبة . بدأت أعضائي تنطفئ بينما استسلمت إلى السرطان الذي التهم جسدي في السنوات الأربع الماضية.



كان الثاني من فبراير (شباط) 2006 يوم سيحفر في ذاكرتي إلى الأبد على أنه اليوم الذي مت فيه على الرغم من أنني كنت في غيبوبة إلا أنني في الواقع كنت مدركة لكل ما يحدث حولي بما في ذلك فوضى العواطف الذي اجتاح عائلتي بينما أسرعوا بي إلى المشفي .عندما وصلنا رأتني طبيبة الاورام ، فامتلأ وجهها بالصدمة ، قالت لزوجي داني: "إن قلب زوجتك لا يزال ينبض إلا أنها ليست هناك . لقد تأخرنا في انقاذها".



تساءلت : عمن تتحدث الطبيبة؟ لم أشعر في حياتي بحال أفضل من هذا الحال!لماذا تبدو أمي و"داني" خائفين وقلقين ؟ أمي أرجوك لا تبك.ماذا أصابكم ؟هل تبكون من أجلي ؟ لا تبكوا ،حقيقة أنا بخير ، أردت أن أعانق أمي وأريحها وأخبرها أنني بخير، ولم أفهم لماذا لم استطع ذلك لم يكن جسدي متعاونًا؟ أردت أن أقول لداني ، أنظر داني استطيع أن اتحرك دون كرسي المتحرك . إن هذا شئ مدهش !لم أعد متصلة بزجاجة الاوكسجين . يا للروعة ، لم يعد تنفسي مرهقًا . بعد أربع سنوات مضنية، لقد شفيت أخيرًا.



في هذه الحالة العجائبية ، في الحقيقة ، لم أدرك أن الأمر خارج عن الطبيعة. لقد بدا كل شئ طبيعيًا تمامًا بالنسبة لي حينها . استمريت بالإدراك التام لكل تفصيل من كل إجراء يتخذ أو يطبق عليَّ ، بينما ظهر للعالم الخارجي أنني في غيبوبة، ما أذهلني أنني أصبحت مدركة لوجود والدي الذي سبق وتوفي منذ عشر سنين ، وقد جلب إحساسي أنه معي مستوى لا يصدق من الراحة إليَّ.

أبي أنت هنا ! لاأصدق ذلك ، لم أكن أتحدث بهذه الكلمات ، كنت فقط أفكر بها ، تواصل أبي معي .. نعم أنا هنا يا عزيزتي ، وقد كنت دائمًا هنا ، من أجلك ومن أجل عائلتنا كلها ! لم تكن هناك كلمات فقط مشاعر ثم ميزت جوهر صديقتي المقربة "سوني" التي توفيت بالسرطان منذ ثلاثة سنوات . شعرت بما يمكنني وصفه فقط بالمتعة لأن حضورهم غمرني بعناق دافئ وجعلني أرتاح.



عندما نظرت إلى مسار حياتي! آه لماذا كنت قاسية جدًا على نفسي؟ لماذا كنت أعاقب نفسي دائمًا؟ لماذا كنت أهجرها دومًا؟ لماذا كنت أقمع دائمًا ذكائي وإبداعي كي أسعد الآخرين؟ لقد خنت نفسي في كل مرة قلت نعم وأنا أعني لا ! لماذا أنهكت نفسي من خلال حاجتي الدائمة إلى البحث عن موافقة الآخرين فقط كي أكون أنا؟ لماذا لم أتبع قلبي وأقول الحقيقة الخاصة بي ؟ لماذا لا ندرك هذا عندما نكون في أجسادناالفيزيائية ؟ كيف لم أعرف أبدًا أننا لا يجب أن نكون قساة على أنفسنا؟



ما أزال أشعر بأنني محاطة تمامًا ببحر من الحب غير المشروط والقبول ، كان هذا إدراكًا مدهشًا نوعًا ما بالنسبة لي لأنني كنت أعتقد دائمًا أنني يجب أن أسعى كي أكون محبوبة لذلك كان من المذهل أن أدرك أن تلك لم تكن القضية،أنا معشوقة بلا شروط .



عرفت حياة " داني" وأن هدفها كان مرتبطًا على نحو لا ينفصم عن حياتي ولو أنني مت لتبعني سريعًا إلا أنني فهمت أنه حتى لو حدث ذلك ، فسيبقى كل شئ مضبوطًا إلى درجة الكمال في الصورة الأكبر.



فهمت أيضًا أن السرطان لم يكن نوعًا من العقاب على شئ خاطئ فعلته ، وأنني لم أكن أعاني من كارما سلبية نتيجة أي من أفعالي كما كنت أعتقد سابقًا ، لقد تجسدت مخاوفي المتعددة وقوتي الكبيرة في هذا الداء.



أتعجب من فهمي الجديد في العالم الآخر ، استمتع واستكشف هذا الوعي الشامل بينما أنا كذلك ، أدركت أن هناك خيار يجب أن اقوم به ، وصلت إلى مكان شعرت فيه للمرة الثانية بحضور والدي المريح يحيط بي وكانه يضمني أخبرته: أبي ، كأني وصلت إلى بيتي !أنا في غاية السعادة لأنني هنا. الحياة مؤلمة جدًا.

أجاب : بيد أنك دائمًا في بيتك حبيبتي ، لقد كنت دومًا وستبقين دائمًا . أريدك أن تتذكري هذا.

على الرغم من انني لم أكن قريبة دائمًا من أبي بينما كنت أكبر ، إلا أن كل ما كنت أشعر به ينبعث منه كان حبًا متألقًا غير مشروط خلال حياتي معه ، كنت أحبط في أغلب الأحيان من محاولاته جعلي أتكيف مع معايير الثقافة الهندية كمحاولة تزويجي وأنا صغيرة وجعلي أشعر أنني غير طبيعية وغير متكيفة ، لأنني لم أكن انصاع دائمًا بيد أنه في هذا العالم الآخر أدركت أنه دون أي حدود فيزيائية أو قيود أو شروط من ثقافته وتوقعاتها كل ما كان عنده لي هو حب صاف.



أدركت أن جوهر أبي كان يتواصل معي على نحو مباشر أكثر: يا حبيبة قلبي ، أريدك أن تعلمي أن وقتك لم يحن كي تأتي إلى البيت . مازال لديك خيار: إن شئت أن تأتي معي أو تعودي إلى جسدك.



كانت الفكرة الفورية التي فاضت من خلالي.لماذا أريد أن أعود إلى هذا الجسد ؟ إن ذلك الجسد لم يسبب إلا المعاناة ليس لي فحسب ، بل لأمي وزوجي " داني" أيضًا ، أنا لا استطيع أن أرى اي مغزى من العودة.



في تلك اللحظة ، قررت أنني لا أريد أن أعود ثم أصبحت واعية أن جسدي الفيزيائي يموت ورأيت الأطباء يتحدثون مع عائلتي ويشرحون أنه موت بسبب فشل الأعضاء بسبب المرحلة النهائية من مرض الليمفوما، في الوقت نفسه ، تواصل أبي معي : هذا آخر ما يمكن أن تصلي إليه يا حبيبتي ، لو ذهبت أبعد ، فلن تستطيعي العودة.



في تلك اللحظة أخذت القرار بأن أذهب تجاه الموت أصبحت واعية بمستوى جديد من الحقيقة بما أنني أدركت من أكون حقيقة وفهمت روعة نفسي الحقيقية ، اكتشفت أنه لو اخترت العودة إلى الحياة فسيشفى جسدي بسرعة وليس خلال أشهر أو أسابيع بل خلال أيام!علمت أن الأطباء لن يكونوا قادرين على العثور على أي أثر للسرطان لو اخترت أن أعود لجسدي.



كيف ذلك ؟ لقد ذهلت من هذا الاكتشاف وأردت أن افهم لماذا حينها فقط فهمت أن جسدي ما هو إلا انعكاس لحالتي الداخلية، إذا كانت نفسى الداخلية على دراية بعظمتها وبكل ما هو موجود ، سرعان ما سيعكس جسدي هذا ويشفى بسرعة.



كما لو كان الأمر من أجل تأكيد فهمي ، شعرت أن أبي وصديقتي "سوني" يتصلان معي : والآن بعد أن عرفت حقيقة من تكونين ، عودي وعيشي حياتك بلا خوف.