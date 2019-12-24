"النيابة الإدارية" تفتتح الندوة التدريبية لآليات مواجهة الفساد

افتتح المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، الندوة التدريبية لآليات مواجهة الفساد في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في القانون المصري، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، بحضور كل من المستشار أحمد أبودقة، مدير إدارة التفتيش القضائي، ولفيف من المستشارين من قيادات وأعضاء النيابة الإدارية.



ومن المقرر أن تتناول الدورة عددًا من المحاضرات القيمة يلقيها نخبة من المستشارين بالنيابة الإدارية ونيابة الأموال العامة العليا ووحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهيئة الرقابة الإدارية، وهم كلٍ من: المستشار عمرو فاروق، رئيس المكتب الفني لوحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المستشار عبدالله محمد، رئيس النيابة بنيابة الأموال العامة العليا، الوكيل أول جلال حلمي، مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية للشئون المالية والإدارية، الوكيل أول خالد عبدالرحمن، مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشؤون الأكاديمية والتعاون الدولي، المستشار محمد رامي، مدير مركز التدريب القضائي، المستشار سعد خليل، عضو مكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية.



يتولى المحاضرين فيها تسليط الضوء على جوانب مختلفة لآليات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد داخل البنية التشريعية والقضائية لمنظومة العدالة المصرية.



يأتي ذلك في إطار ما تقوم به النيابة الإدارية كهيئة قضائية من جهود حثيثة في إطار رؤية الدولة الشاملة لمكافحة الفساد وإعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون داخل الجهاز الإداري للدولة.



يذكر أن مصر كانت قد انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من عام ٢٠٠٤، ليعقبها في عام ٢٠١٤ انضمام مصر للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ثم تصديق البرلمان المصري في ٢٠١٧ على انضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد.