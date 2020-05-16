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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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أفضل أكواد الخصم من عالم الكوبونات

السبت 16/مايو/2020 - 12:37 ص
جريدة الدستور
وكالات
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يعتبر موقع عالم الكوبونات أحد المواقع الكبيرة التي ظهرت في الفترة الأخيرة، وذلك بعد اعتماد الجميع على التجارة الإلكترونية بعد التطور التكنولوجي الرهيب، فهذا الموقع يقوم بتوفير مجموعة كبيرة من أكوادوكوبونات الخصم في الوطن العربي أجمع، فيمكنك من خلال هذه الأكواد المتوفرة عبر صفحات الموقع أن تحصلون على نسبة عالية من التخفيضات على المنتجات المتاحة لدى أي متجر.

أفضل المتاجر التي يوفرها عالم الكوبونات

متجر سوق

يعتبر متجر سوق من أفضل المتاجر الموجودة حاليا وذلك لأنه يشمل على مجموعة من المميزات والخصائص مثل:

·  يقدم المتجر كوبون سوق كوم الذي يوفر نسبة عالية من الخصومات تصل إلى 70% من قيمة المنتجات التي قام بشرائها من المتجر.

·  متجر سوق كوم يقوم بتوفير عملية الشراء السريع لجميع العملاء مع توفيرعينات مجانية يمنحها المتجر للعملاء عندما يقومون بالتسوق في المتجروشراء العطور والتي تصل مع المنتج المراد شرائه.

·  يوفر متجر سوق طرق دفع متعددة لكي تناسب جميع العملاء فيقدم الدفع بالبطاقات الائتمانية بالفيزا والماستر كارد، ويوفر طريقة الدفع بالباي بال، وكذلك يوفر طريقتي الكاش عند توصيل المنتجات المنزل والحوالات البنكية.

·  سرعة توصيل الطالبات لحد باب البيت فبمجرد اختيار العميل المنتجات وتسجيلها من خلال موقع متجر سوق تقوم إدارة المتجر بالتواصل مع العميل وإرسال المنتجات له خلال 24 ساعة في الإمارات والمملكة العربية السعودية.

متجر نمشي

متجر نمشي من المتاجر الإلكترونية المتخصصة في الأزياء سواء النسائية أو الرجالية أو ملابس الأطفال ومن مميزات هذا المتجر الاتي

·  يوفر متجر نمشي العديد من العروض والتخفيضات المستمرة من خلال كوبون سوق كوم والي من خلاله يستطيع أن يحصل العميل على تخفيضات

·  كذلك يقدم متجر نمشي مجموعات من الهدايا المختلفة للعملاء عندما يصلون بشراء الحد الأدنى من المنتجات الذي يعلن عنه المتجر.

·  يحرص متجر نمشي أن يقدم منتجات أصلية وحصرية وذات كفاءة وجودة عالية وبماركات عالمية لكسب ثقة العملاء وإرضائهم.

·  يحرص متجر نمشي على رأى العملاء في منتجات المتجر لذلك يوفر موقع الدردشة مع العملاء لمعرفة أراءهم واقتراحاتهم بشكل مستمر على المنتجات التي يعرضها المتجر.

·  يوفر متجر نمشي كود خصم نمشي وهذا الكود من شأنه يعمل على توفير نسبة من الخصم على المنتجات بعد الانتهاء من عملية التسوق، يمكنكم استخدامه بكل سهولة لتحصلون على الخصم.

متجر شي ان

 

متجر شي ان هو متجر متخصص في الأزياء والفاشون، حيث يقوم بطرح مجموعة من الملابس الحصرية التي تتناسب مع كافة الأذواق، فهو يوفر لكل أفراد الأسرة مجموعة من الملابس وذلك لإطلالة مميزة، ومن مميزات هذا المتجر الأتي:

·  جميع المنتجات على هذا المتجر أصلية من ماركات عالمية وجودتها ممتازة جدا، مما يزيد من نسبة الثقة بين المتجر والعميل، حيث أن المتجر يضمن لكم جودة المنتج وكذلك جودة عملية التصنيع.

·  يوفر المتجر كوبون خصم شي ان الذي يتميز بأنه يوفر نسبة عالية من الخصم على كافة المنتجات المتوفرة بالمتجر فتستطيع أن تستخدمة وتحصل على تخفيضات هائلة عند إستخدامك لهذا الكوبون.

·  المتجر لدية فريق عمل متواجد 24 ساعة على مدار اليوم وذلك لإستقبال جميع الشكاوى أو المُشكلات للعمل على حلها فورا.

·      سهولة إستبدال أو إسترجاع المنتجات بكل سلاسة.

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