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مصر

القابضة للشرب: تركيب 7 ملايين عداد مطوّر

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:05 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد إبراهيم
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وافقت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فى اجتماعها برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد الموازنة التقديرية للشركة القابضة، وشركاتها التابعة عن العام المالى 2019-2020.

وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إنه تم توريد وتركيب نحو 7 ملايين عداد مطور منذ إنشاء الشركة القابضة، بأقطار من 12 بوصة: 6 بوصات، لجميع الشركات التابعة، ومن المقرر تركيب 3 ملايين عداد مُسبق الدفع خلال 4 سنوات، بمعدل 750 ألف عداد سنويًا، وتم التعاقد لتوريد 500 ألف عداد مسبق الدفع، تم توريد نحو 360 ألف عداد منها، وتركيب 160 ألف عداد، كما تم تركيب نحو 9 آلاف عداد بالجهات الحكومية، وتم تزويد مراكز خدمة العملاء بنقاط الشحن.

وأوضح أنه تم توقيع وثيقة المياه مع جميع الوزارات المعنية فى الدولة، لترشيد المياه، وتركيب القطع الموفرة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وتم طرح مناقصة من خلال شركة أسيوط لجميع الشركات لتوريد مليون قطعة، وتم توريد 247.300 قطعة للشركات التابعة، ويتم بيع القطع الموفرة للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance) للتحول الرقمى، وتطوير خدمات التحصيل الإلكترونى، وشحن كروت العدادات مُسبقة الدفع، وذلك فى إطار توجه الدولة للتحول الرقمى وميكنة الخدمات.

وخلال الاجتماع، استعرض رسلان، تطور كمية المياه المُنتجة، والتى وصلت حاليًا لـ30.1 مليون م3يوم على مستوى الجمهورية، يتم ضخها عبر شبكات مياه بأطوال 166 ألف كم، لتغطى 98% من عدد السكان، ويبلغ عدد الاشتراكات 16 مليون اشتراك، كما تتم معالجة 13.6 مليون م3يوم من مياه الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، وتبلغ أطوال الشبكات 53 ألف كم، وعدد الاشتراكات 8.5 مليون اشتراك، ووصلت نسبة تغطية الصرف الصحى إلى 65 % من عدد السكان.

وأضاف أنه من المقرر الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لـ90 قرية خلال العام المالى 2019-2020، ضمن مشروعات التعاون الدولى المختلفة المُنفذة بواسطة الشركة القابضة وتوابعها.​

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