7 قطاعات تهبط ببورصة قطر بمستهل التعاملات

تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.31% خاسرة 32.08 نقطة، لتصل إلى مستوى 10483.1 نقطة.



وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 21.9 مليون سهم بقيمة 49.1 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 1581 صفقة، وارتفعت 7 أسهم، وانخفضت 29 سهمًا، واستقرت 4 أسهم.



وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.93%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.7%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.41%، ثم قطاعى الصناعات والاتصالات بنسبة 0.3%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.29%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.12%.