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مصر

إجراءات مشددة لمنع تسريب أسئلة الثانوية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:00 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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تواصل المديريات التعليمية، التجهيز لامتحانات النصف الدراسي الأول من العام 2019/2020، لطلاب الثانوية العامة الجديدة "الصفين الأول والثاني".

وكشف مصدر بالتعليم، عن انتهاء وضع الأسئلة الورقية لطلاب الصف الأول، وجارٍ طباعتها ودمج كراسات الإجابة مع الأسئلة، موضحًا أن الطالب سيجيب عن الأسئلة في نفس الكراسة.

وأشار إلى أن كل إدارة تعليمية تعمل وفق جدول زمني للانتهاء من الامتحانات الورقية قبل الموعد المحدد لبدء الامتحانات في 11 من يناير المقبل، لافتًا إلى أن هناك إجراءات مشددة لمنع تسريب الورقة الامتحانية وضمان طباعتها بطريقة آمنة.

وبين أن الأسئلة تخدم الفهم ونواتج التعلم، ويجب على الطلاب تغيير طريقة تعامله معها داخل الامتحان، مؤكدًا ضرورة الابتعاد عن الطريقة القديمة والتقليدية في الإجابة، وأن يعطي السؤال القدر الكافي من التفكير ليستطيع الإجابة بالصورة الصحيحة والمطلوبة.

وشدد المصدر على أن الأسئلة من المنهج الدراسى، وليس من الضرورى أن تكون نصًا من الكتاب، ولكنها مسائل متشابهة على الطالب أن يفهمها أثناء مراجعته للدروس خلال الفترة الحالية.

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