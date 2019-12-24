البنوك تصعد بمؤشرات بورصة الكويت لدى مستهل تعاملات اليوم

صعدت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاع البنوك.



وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.04% رابحًا 2.81 نقطة ليصل إلى مستوى 6268.67 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% رابحًا 0.380 نقطة ليصل إلى مستوى 6974.79 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.08%، رابحًا 4.010 نقطة ليصل إلى مستوى 4863.06 نقطة.



وجرى التداول بمستهل التعاملات على 105.7 مليون سهم بقيمة 20.2 مليون دينار كويتى عبر 5238 صفقة.



وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.16%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.54%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.95%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.81%.



وجاء سهم "الشركة الوطنية للتنظيف" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 23.08%، تليه شركة رابطة الكويت والخليج للنقل بنسبة 10.31%، ثم شركة مجموعة الخليج للتأمين بنسبة 9.82%، فيما تصدر سهم "شركة اكتتاب القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.87% ثم الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 8.97%، ثم شركة أسمنت الخليج بنسبة 8.38%.