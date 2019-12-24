-
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 الموافق 27 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنوك تصعد بمؤشرات بورصة الكويت لدى مستهل تعاملات اليوم

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:59 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
أكرم عمران
طباعة
صعدت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاع البنوك.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.04% رابحًا 2.81 نقطة ليصل إلى مستوى 6268.67 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% رابحًا 0.380 نقطة ليصل إلى مستوى 6974.79 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.08%، رابحًا 4.010 نقطة ليصل إلى مستوى 4863.06 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 105.7 مليون سهم بقيمة 20.2 مليون دينار كويتى عبر 5238 صفقة.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.16%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.54%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.95%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.81%.

وجاء سهم "الشركة الوطنية للتنظيف" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 23.08%، تليه شركة رابطة الكويت والخليج للنقل بنسبة 10.31%، ثم شركة مجموعة الخليج للتأمين بنسبة 9.82%، فيما تصدر سهم "شركة اكتتاب القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.87% ثم الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 8.97%، ثم شركة أسمنت الخليج بنسبة 8.38%.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 22 دقيقة

الإنتاج الحربى توقّع مذكرة تفاهم مع شركة مصرية لدعم التحول الرقمى

منذ حوالي 15 ساعة

منع حمو بيكا من الغناء في الأردن

منذ حوالي 15 ساعة

"جلسة مرتضى" تنهي تجديد طارق حامد للزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

إحالة محامي أحد المتهمين في قضية "شهيد الشهامة" للتأديب

الصور

image description

صور العرض الخاص لفيلم تسوية حساب لمحمد كريم ونيكولاس كيدج

image description

صور عرض أزياء هانى البحيرى

image description

صور مباراة الأهلى والاتحاد فى الدورى المصرى

image description

حواجز ومصدات لأمواج شواطئ المنتزة استعدادًا للنوة (صور)

image description

إزالة 776 حالة إشغال في حملة مكبرة بشوارع قطور (صور)

الأكثر قراءة

"ضيع موهبته".. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

حسمها العلم.. "النودلز" تصيب بالسرطان

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

الأرصاد: اليوم أمطار غزيرة.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

أيام زمان

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

"ضيع موهبته".. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

الأبنودي اشترط على عطيات موافقة يحيى للزواج منها.. فطلبها الطاهر لنفسه

أغرب رسائل المعجبين إلى النجمات.. مطالب بالزواج والحجاب وتهديدات بالقتل

نجم الساعة

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

الصحة

أبرزها قلة النوم.. 5 أسباب لتراكم دهون البطن

5 فوائد لتناول 3 تمرات يوميا

تناول فيتامينات خلال العلاج الكيميائي يرتبط بعودة المرض

الكافيين يقلل أضرار النظام الغذائي المسبب للسمنة

الرئيس نيوز

"النيابة الإدارية" تفتتح الندوة التدريبية لآليات مواجهة الفساد

استدعاء برلماني لـ 3 وزراء بسبب البطء في تأسيس "مصنع ورق"

وزير المجالس النيابية: "سأعمل على أكمل مع البرلمان وأعضائه"

وكيل نقل البرلمان: الأتوبيس الذكي سيجذب أصحاب السيارات الخاصة

منوعات

حلوى عيد الميلاد.. يمكن الاستغناء عن البسكويت أو تعديل مكوناته

لماذا يلقي الأطفال أطباق الطعام على الأرض؟

مرحاض غريب.. يحارب الموظفين ويزيد الإنتاجية

"قفاز ذكي" اختراع سعودي يدخل المدارس البريطانية

كشكول

لأول مرة.. كورال لذوي القدرات الخاصة بـ"تربية موسيقية" حلوان

"الخشت" يبحث التعاون العلمي والبحثي مع جامعة كوكوجاكو اليابانية

شكران حسين.. موهبة الابتدائية الصاعدة في مجال الإعلام

الدكتور جمال أبو السرور عضواً بمجمع البحوث الإسلامية

إسلام سياسي

الإخوان يحاولون احتواء سكرتير القرضاوي

هجوم إخواني على علاء الأسواني

تحذيرات من تحريضات مفتي الإخوان في ليبيا

تشكيكات جديدة في هوية زعيم داعش الجديد

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
المحليات بين الواقع والمأمول
لواء.حمدى البطران
أغرب إعدام فى مصر
مؤمن المحمدي
اللغة العامية الفصحى
سيد عبدالقادر
الجامعة العربية ولعنة ليبيا
المزيد

الثقافة

أموت كي أكون أنا (2)

الثقافة: "كنوز متاحفنا" تعيد اكتشاف ثروات الوطن

اليوم "بورتريهات عن مشخصاتية مصر" بمكتبة هليوبوليس

اليوم.. فيلم رومان بولانسكي "ماكبث" بنادي الحرية السينمائي

صفحتنا ع الفيس بوك