-
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 الموافق 27 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يتابعان تطوير شارع ترسا سابقًا

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:55 ص
عاصم الجزار و أحمد
عاصم الجزار و أحمد راشد
محمد إبراهيم
طباعة
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بحضور اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، وعدد من مسئولى الوزارة والمحافظة، لمتابعة مشروع تطوير شارع محمد أنور السادات "ترسا سابقًا"، ومشروع تطوير القطاع الشمالى لمحافظة الجيزة.

وقال الجزار، في بيان له، إنه تم خلال الاجتماع استعراض حصر أعداد الوحدات السكنية التى ستتم إزالتها ضمن أعمال تنفيذ مشروع تطوير شارع محمد أنور السادات "ترسا سابقًا"، واستعراض البدائل المختلفة، والتى تتناسب مع الشرائح المختلفة للشاغلين، وكذا استعراض تطوير المحاور المرورية بالقطاع الشمالى لمحافظة الجيزة.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أهمية مشروع تطوير شارع محمد أنور السادات "ترسا سابقًا"، والذى يأتى فى إطار خطة المحافظة لإيجاد بديل لشارع الهرم الرئيسى، وخلق مجتمع حضارى بعيد عن العشوائية، وتوفير المزيد من الخدمات الضرورية لسكان المناطق المحيطة بالمشروع، وكذا أهمية تطوير المحاور المرورية بالقطاع الشمالى لمحافظة الجيزة، لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب تطوير الميادين.. تعرف على خطة الشوارع البديلة بالجيزة

حي العمرانية يكثف حملاته لإزالة المخالفات بشارع ترسا

وزير الإسكان يتابع مشروع تطوير القطاع الشمالي بالجيزة

الجزار وراشد يتابعان مشروع تطوير شارع محمد أنور السادات

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

"جلسة مرتضى" تنهي تجديد طارق حامد للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تحذر من عدم الاستقرار الجوي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

منذ حوالي 14 ساعة

نائبة "الخرطوش": أعتذر للشعب.. وسأسلم السلاح للأمن

الصور

image description

صور العرض الخاص لفيلم تسوية حساب لمحمد كريم ونيكولاس كيدج

image description

صور عرض أزياء هانى البحيرى

image description

صور مباراة الأهلى والاتحاد فى الدورى المصرى

image description

حواجز ومصدات لأمواج شواطئ المنتزة استعدادًا للنوة (صور)

image description

إزالة 776 حالة إشغال في حملة مكبرة بشوارع قطور (صور)

الأكثر قراءة

"ضيع موهبته".. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

حسمها العلم.. "النودلز" تصيب بالسرطان

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

الأرصاد: اليوم أمطار غزيرة.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

أيام زمان

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

"ضيع موهبته".. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

الأبنودي اشترط على عطيات موافقة يحيى للزواج منها.. فطلبها الطاهر لنفسه

أغرب رسائل المعجبين إلى النجمات.. مطالب بالزواج والحجاب وتهديدات بالقتل

نجم الساعة

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

الصحة

دراسات تحذر من خطورة المكملات الغذائية مع مرض السرطان

أبرزها قلة النوم.. 5 أسباب لتراكم دهون البطن

5 فوائد لتناول 3 تمرات يوميا

تناول فيتامينات خلال العلاج الكيميائي يرتبط بعودة المرض

الرئيس نيوز

"النيابة الإدارية" تفتتح الندوة التدريبية لآليات مواجهة الفساد

استدعاء برلماني لـ 3 وزراء بسبب البطء في تأسيس "مصنع ورق"

وزير المجالس النيابية: "سأعمل على أكمل مع البرلمان وأعضائه"

وكيل نقل البرلمان: الأتوبيس الذكي سيجذب أصحاب السيارات الخاصة

منوعات

حلوى عيد الميلاد.. يمكن الاستغناء عن البسكويت أو تعديل مكوناته

لماذا يلقي الأطفال أطباق الطعام على الأرض؟

مرحاض غريب.. يحارب الموظفين ويزيد الإنتاجية

"قفاز ذكي" اختراع سعودي يدخل المدارس البريطانية

كشكول

لأول مرة.. كورال لذوي القدرات الخاصة بـ"تربية موسيقية" حلوان

"الخشت" يبحث التعاون العلمي والبحثي مع جامعة كوكوجاكو اليابانية

شكران حسين.. موهبة الابتدائية الصاعدة في مجال الإعلام

الدكتور جمال أبو السرور عضواً بمجمع البحوث الإسلامية

إسلام سياسي

الإخوان يحاولون احتواء سكرتير القرضاوي

هجوم إخواني على علاء الأسواني

تحذيرات من تحريضات مفتي الإخوان في ليبيا

تشكيكات جديدة في هوية زعيم داعش الجديد

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
المحليات بين الواقع والمأمول
لواء.حمدى البطران
أغرب إعدام فى مصر
مؤمن المحمدي
اللغة العامية الفصحى
سيد عبدالقادر
الجامعة العربية ولعنة ليبيا
المزيد

الثقافة

أموت كي أكون أنا (2)

الثقافة: "كنوز متاحفنا" تعيد اكتشاف ثروات الوطن

اليوم "بورتريهات عن مشخصاتية مصر" بمكتبة هليوبوليس

اليوم.. فيلم رومان بولانسكي "ماكبث" بنادي الحرية السينمائي

صفحتنا ع الفيس بوك