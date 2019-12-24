السيسى يهنئ الجاليات المصرية بالخارج بالعام الميلادي الجديد

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبناء الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد (2020.)



وقال السيسي- في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء- "الإخوة والأخوات جميع أبناء مصر بالخارج.. يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بحلول العام الميلادي الجديد (2020)، متمنيا لكم التوفيق والسداد، وأن يكون العام الجديد محققا لآمالكم وطموحاتكم، وأن يحمل لمصرنا الحبيبة مزيدا من الاستقرار والتقدم والازدهار... مع أطيب تمنياتي.. وكل عام وأنتم بخير".