ضبط هارب من السجن المؤبد بحوزته أسلحة ومخدرات بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من القبض على عاطل هارب من حكم بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه وبحوزته سلاح ناري ببنها.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد ضبط المدعو "أشرف.ا.ع"، 29 سنة عاطل، ومقيم ميت العطار محكوم عليه هارب في قضية جنايات مركز بنها "مخدرات" الحكم بالسجن المؤبد وغرامة 20000 جنيه وبحوزته سلاح نارى طبنجة 9 مم مجهولة الماركة مطموسة الأرقام و3 طلقات، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 60 جرام ومبلغ مالى 400 جنيه وهاتف محمول.



و بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.