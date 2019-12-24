ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 8.5 كيلو مخدرات قبل ترويجها بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية و8.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش والإستروكس قبل ترويجها على المدمنين وتجار التجزئة بالقليوبية.



تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد ضبط "شريف. م"، عاطل، مقيم بقرية سرياقوس مركز الخانكة وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية بخزينتها 15 طلقة و60 فرش من مخدر الحشيش تزن حوالى 7.5 كيلو جرام، ومبلغ مالى 2200 جنيه، وهاتفين محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.



وفي شبرا الخيمة تمكنت الاجهزة الأمنية بقسم ثان بقيادة المقدم محمد الشاذلي رئيس المباحث من ضبط "احمد. ح. ب" عاطل وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس تزن حوالي 500 جرام ومبلغ مالى 70 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.



كما تم ضبط "مصطفى. ا. س"، عاطل، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس تزن حوالي 500 جرام ومبلغ مالى 60 جنيها، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.