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أستاذ علاقات دولية: أردوغان يواصل قمع المعارضة التركية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:47 ص
اردوغان
اردوغان
هدير شعراوي
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قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن أردوغان يواصل القمع على الأحزاب المعارضة في تركيا، لافتة إلى أن تلك التصرفات تعيد إلى أذهاننا سياسات أردوغان منذ عام 2016 واستمرار أردوغان فى سياسات الهيمنة وقمع الأحزاب المعارضة.

وأضافت إيمان زهران، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أردوغان يقوم بنوع من الأحادية السياسية وضرب قوى المعارضة فى محاولة لشق الصفوف، مشيرة إلى أن تلك التصرفات محاولة لصرف الأنظار عن التدهور الاقتصادى والانتهاكات السياسية.

وأوضحت أنه حتى الآن لم يتم تصنيف جماعة فتح الله جولن جماعة إرهابية لكى يتم إلقاء القبض على أعضائها، مضيفة أن هناك العديد من القوى السياسية ترى أنها ليس لها أي علاقة بالإرهاب ولكنها حزب معارض.

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