سعاد ماسي: أنا مجنونة بالمتنبي وعاشقة لأم كلثوم

قالت الفنانة الجزائرية سعاد ماسي إن ازدهار الفنون في أوروبا يرجع إلى اهتمامهم بالقراءة وانتشار المكتبات العامة، منتقدة عدم اهتمام الكثير من العرب بالقراءة بدرجة كبيرة.



وأشارت المطربة ماسي، في تصريحات صحفية، على هامش زيارتها الحالية لمدينة الأقصر، إلى صعوبة المقارنة بين الفن في أوروبا والفن في العالم العربي بسبب التباين في الثقافات، وأن الناس في أوروبا لديهم ثقافة فنية منذ الصغر، فقبل أن يكمل الطفل عامه الخامس يعتاد على الذهاب لدور السينما والمسرح والمتاحف، فينشأ على حب الفن منذ الصغر.



وأضافت أن العائلات في بلدان أوروبا لديها حب القراءة، ولديهم برنامج دائم للذهاب لدور السينما والمسارح وغير ذلك.



وقالت ماسي، "إننا نحتاج في بلدان العالم العربي إلى تدريس مادة الموسيقى وكل الفنون للصغار في المدارس بجانب الرياضة والعمل على نشر المكتبات العامة وجعلها قريبة من الناس في كل مكان".



وأضافت ماسي أن على الفنان أن يكون قريبا من الناس وأن يبحث عن الكلمات التي تقدم معنى وتحمل عمقا، وعلى الفنان أن "يكسر رأسه" من أجل أن يخرج أغنية جميلة".



وحول اهتمامها بالشعر العربي قالت:"لقد نشأت على حب المتنبي فأنا مجنونة بالمتنبي (المتنبي جنني) وعاشقة لأم كلثوم".



وعبرت سعاد ماسي عن سعادتها بانتشار فرق موسيقية جديدة في مصر، وقالت إنها تتابع فرقتي وسط البلد وكاريوكى.



وحول زيارتها الحالية لمصر ولمدينة الأقصر الغنية بمعابد ومقابر الفراعنة، قالت ماسي إنها ليست المرة التي تزور فيها مصر وأنها تحرص على زيارة مصر بشكل سنوي منذ عام 2003، وأن هذه المرة ستقوم بإحياء حفل فني في مركز المنارة للمؤتمرات يوم الجمعة المقبل.



وأضافت سعاد ماسي أن زيارتها لمصر هذه المرة زيارة مختلفة، فهذه المرة "خصصت وقتا للفسحة برفقة عائلتها"، وقد سمعت الكثير عن الأقصر فقررت زيارتها مع أبنائها.



ووصفت استقبال الناس لها في الأقصر بالرائع وأنها انبهرت برؤية النيل وأن الناس في الأقصر استضافوها وجعلوها تشعر بأنها موجودة في بلدها.



وحول حفلها المرتقب بالقاهرة قالت إنها ستقدم لجمهورها المصري خلال الحفل أغنيات جديدة مع بعض أغنيات ألبومها الأخير "أمنية" بجانب بعض الأغنيات باللغة الفرنسية.



وحول الوضع بوطنها الجزائر قالت سعاد ماسي إنها تترحم على روح الفريق قايد صالح، رئيس الأركان الراحل، وأنها تتمنى أن يستمر الحراك الشعبي بشكل سلمي، مضيفة أن الجزائريين قدموا للعالم صورة إيجابية عن الشعب الجزائري، مشددة على أنه من المهم الآن أن تكون الجزائر في استقرار دائم.



يذكر أن سعاد ماسي، هي مطربة وعازفة جيتار وكاتبة أغاني جزائرية، تعود جذورها لمنطقة القبائل، وقد ولدت في حي باب الواد الشعبي في قلب الجزائر العاصمة وسط عائلة تعشق الموسيقى مما أتاح لها فرصة التعرف على أنواع كثيرة من الموسيقى، مثل الشعبي والروك والكاونتري والفادو البرتغالي والفلامنكو وغيره، وتعلمت السلم الموسيقي وقواعد الموسيقى.



وأصدرت سعاد ماسي ألبومها الغنائي الأول بالجزائر في منتصف تسعينات القرن الماضي،أما ألبومها الأخير والذى صدر قبل ثلاثة أشهر فحمل عنوان " أمنية " وغنت فيه للمرأة والحب.