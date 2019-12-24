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مصر

إجراءات الحصول على القروض الاجتماعية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:45 ص
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
ولاء جمال
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أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه جارٍ التوسع فى القروض الاجتماعية لفئات المواطنين الذين تعجز مواردهم الذاتية عن مواجهة الظروف الاجتماعية المتعددة، بحد أقصى عشرة آلاف جنيه وبدون فوائد، وبمصاريف إدارية بسيطة وتسدد على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات، ويتم إعدامها حال وفاة المقترض.

وأضافت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن الفئات المستحقة للقروض الاجتماعية هم أصحاب المرتبات والمعاشات وورثة المعاشات.

وأوضحت أنه حال الاقتراض بضمان المرتب، ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن ثلاث سنوات - تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة – تحويل القسط أو المرتب على البنك، أما حال الاقتراض بضمان المعاش الافتراضي، لا بد ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشرين عامًا، تحويل القسط أو المرتب على البنك.

وأشارت إلى أنه فى حال الاقتراض بضمان المعاش، سيتم تحويل القسط أو المعاش على البنك – فى حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

وفيما يخص إجراءات الحصول على الخدمة هى:

- وجود صورة بطاقة الرقم القومى للمقترض والضامن "سارية".

- الرقم التأمينى للمقترض والضامن والمستفيد.

بيان مفردات (مرتب معاش) للمقترض ومرتب الضامن.

(حال قرض الزواج): تقديم أصل وثيقة عقد قران بالنسبة للمسلمين أو الطوائف المسيحية "لا تزيد مدته عن سبع سنوات".

(حال قرض العلاج): تقديم شهادة طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

(حال قرض الحالات الملحة - الطارئة): تقديم المستند الدال على الحالة التى يتقدم بها طالب القرض معتمدًا من جهة الاختصاص.

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