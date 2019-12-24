اليوم "بورتريهات عن مشخصاتية مصر" بمكتبة هليوبوليس

تعقد بمكتبة مصر الجديدة في هليوبوليس، في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، أمسية لمناقشة كتاب "بورتريهات عن مشخصاتية مصر" للكاتب محمود عبد الشكور.



يجمع المؤلف في هذا الكتاب من أفلام الأبيض والأسود والألوان بورتريهات لفنانين، سواء من الأبطال أو أصحاب الأدوار الثانية، كما يعرض قراءة عن حياتهم وظروف عملهم، وربما درجات القرابة التى تربطهم بفنانين آخرين.



وعن الكتاب يقول "عبدالشكور" في مقدمته: يمكن أن تعتبر كتابي إبحارًا قصيرًا في ذاكرة السينما، فقد بدأت الكتابة معتقدًا أنني أكتشف هذه الوجوه، وانتهيت منه متيقنًا أنني اكتشفت تدريجيًا كثيرًا عن نفسي، عن حبي للسينما، أسرتي وطفولتي، انمحت الخطوط الوهمية بين ما عشته وما شاهدته من أفلام، حاولت أن أقول ذلك من خلال هذا المزج.