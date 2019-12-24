زلزال بقوة 5.1 درجة يهز منطقة غرب الهند

هز زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، منطقة تبعد 137 كم جنوب غربي موهين في الهند عند الساعة 0552 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء، وفقا لما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.



وحُدد مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 10 كم، بشكل مبدئي عند التقاء خط عرض 7.0933 درجة شمالا، وخط طول 92.4323 درجة شرقا.

