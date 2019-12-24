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برلماني عراقي: حراك سياسي لحسم تسمية رئيس الوزراء خلال يومين

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:08 ص
الرئيس العراقي، برهم
الرئيس العراقي، برهم صالح
وكالات
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يسعى الرئيس العراقي، برهم صالح، لإنهاء أزمة تسمية مرشح للحكومة الجديد بعد يومين من انتهاء المهلة الدستورية، دون التوصل إلى مرشح ينسجم ورغبات المتظاهرين في ساحات التظاهر.

وقال النائب أسعد المرشدي، عضو تيار الحكمة الوطني في البرلمان العراقي، لـ"الصباح" العراقية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن "عــدم تسمية رئيس للوزراء خلال المهلة الدستورية يعد خرقا للدسـتـور، وهـناك حراك سياسي من الكتل السياسية لحسم الموقف وتسمية رئيس للوزراء مع رئيس الجمهورية خلال اليومين المقبلين".

وأضاف أن "جمـيع الحكـومات التي تسلمت السلطة في العراق خرقت الدستور فأصبح عرفا سياسيا أن تخرق المدد الدستورية، لذلك نأمل من رئيس الجمهورية أن يسمي شخصية لمنصب رئيس الوزراء".

وذكر المرشدي، أن "الضغوطات كبيرة على رئيس الجمهورية من الكتل السياسية رغم أن موقفه واضـح بـاتـجـاه ترشيح مـرشـح مستقل يلبي طلبات الشارع والمتظاهرين بخلاف الكتل الـسـيـاسـيـة الـتـي تـضـغـط عـلـيـه مـقـابـل ترشيح شخصية سياسية".

وقال إن "جميع المفاوضات التي جـرت بين تيار الحكمة والمكونات والكتل السياسية الأخرى اشترطنا فيها أن يكون المرشح مستقلا وغير منتمي إلـى أي كتلة سياسية وأن انتهاء المـدد الدستورية لا يعد فـراغـا دسـتـوريـا وانما خـرقـا للدستور".

ويأتي ذلك فيما شهدت ساحات التظاهر الليلة الماضية، اضطرابات أمنية بعد أن أخفق البرلمان العراقي في عقد جلسة ليلية لاستكمال التصويت على بنود قانون الانتخابات على خلفية غياب غالبية أعضاء البرلمان.

وذكر متظاهرون في ساحات التظاهر في بغداد وعدد من المحافظات، في تصريحات صحفية، أن ساحات التظاهر في بغداد والبصرة والناصرية وواسط وكربلاء والنجف والديوانية والسماوة وبابل وميسان شهدت الليلة الماضية تجمعات جماهيرية متفرقة ومسيرات طافت الشوارع احتجاجا على إخفاق البرلمان في عقد جلسة لاستكمال التصويت على بنود قانون الانتخابات.

كما جدد المتظاهرون، رفضهم تسمية مرشح حكومي وسياسي لتشكيل الحكومة المقبلة، والمطالبة بأن يكون مستقلا بعيدا عن تأثيرات الأحزاب والكتل البرلمانية.

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