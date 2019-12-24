انتشار أمني مكثف في ديالي العراقية

أعلنت شبكة رووادو الكردية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن انتشار عناصر من فوج الاستطلاع والمهمات الخاصة التابع للرد السريع في محافظة ديالي العراقية.



وجاء ذلك، بعد إعلان المتظاهرين عن رفضهم لتولي مرشحين من الأحزاب السياسية منصب رئيس الوزراء، خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي، وتصاعدت حدة الاحتجاجات وسط وشرق وجنوب العراق.



وقالت الشبكة الاعلامية، إنه "منذ فجر اليوم وفوج الاستطلاع والمهمات الخاصة، التابع لفرقة الرد السريع يبدأ عملية فرض الأمن والقانون، في ناحية أبو صيدا في ديالى".



كما أشارت الي أن المحتجين أغلقوا، مساء الاثنين، طريق محمد القاسم السريع شرقي بغداد، وأضرموا النيران في إطارات السيارات، وعلقوا لافتات كتب عليها: "لن نسلم رئاسة الحكومة للأحزاب مجددا". كما أغلقوا الطريق الرابط بين محافظتي ديالى وبغداد.



وأغلقت منطقة الحسينية شرقي بغداد، ومنعت حركة السير من وإلى العاصمة والذي يعتبر من الطرق الاستراتيجية، لأنه يربط محافظات إقليم كوردستان، بالإضافة إلى محافظات كركوك ونينوى وديالى في العاصمة".



فيما أغلق محتجون، الطريق الرابط بين محافظتي النجف وكربلاء، ورددوا شعارات ترفض أي مرشح تقدمه الأحزاب لرئاسة الحكومة.



وكان قد رشح تحالف "البناء" في العراق، يوم الأحد الماضي، وزير التعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال، قصي السهيل، لتشكيل الحكومة المقبلة، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ مطلع أكتوبر الماضي.



