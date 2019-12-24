البنوك تصعد بمؤشرات بورصة البحرين بمستهل التعاملات

ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين في مُستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، تزامنا مع ارتفاع قطاع البنوك التجارية.



ارتفع مؤشر سوق البحرين للارواق المالية بنسبة 0.10 %، بما يُعادل 1.58 نقطة، ليصل إلى مستوى 1600.70 نقطة.



جري التداول بالمستهل على حوالي 210.571 سهم، بقيمة اجمالية بلغت نحو 52.011 دينار.



وكان أبرز الأسهم الرابحة بمستهل تعاملات اليوم أسهم البنك الأهلي المتحد-البحرين، الذى قفز بنسبة 0.29.



وسجل سهم البنك الأهلي المتحد-البحرين، أنشط التداولات من حيث حجم التعاملات، خاصة بعد تداول نحو 110.000 ورقة مالية.



يُذكر أن بورصة البحرين كانت قد أغلقت تداولات جلية يوم أمس الاثنين على ارتفاع واضح.