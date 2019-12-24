2426 إيرانيًا ضحايا التلوث في طهران خلال 24 ساعة

قال المتحدث باسم منظمة خدمات الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدى، ان قرابة 2426 شخصًا زاروا غرف الطوارئ بالمستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث كانوا يعانون أمراض القلب والجهاز التنفسي بسبب ارتفاع معدلات تلوث الهواء، وفقا لما نقله ردايو فاردا.



وصرح خالدى لموقع الأنباء الحكومية الإيرانية، أن حالات الطوارئ كانت الأعلى فى مقاطعة طهران حيث طلب 1209 أشخاص المساعدة الطبية الفورية، ومن ضمن المقاطعات الأخرى المتضررة أصفهان، البرز، الوسطى، قزوين، قم في المناطق الوسطى والشمالية والوسطى من البلاد، ومقاطعات أذربيجان الغربية والشرقية في الشمال الغربي.



كان مكتب حكومي إيراني يعمل على مراقبة جودة الهواء، قال في أحدث بياناته أن مؤشر جودة الهواء في طهران تدهور من 109 درجة يوم الجمعة إلى 147 يوم أمس الاثنين ووصل خلال ساعات معينة إلى 174، وفقًا للبيانات المنشورة، لم يكن لدى طهران سوى 25 يومًا صحيًا منذ شهر مارس.