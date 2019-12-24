راديو فارادا: إيران تتراجع عن التسلح النووي مقابل رفع العقوبات الأمريكية

قال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية "علي أكبر صالحي" إن بلاده مستعدة لصياغة وثيقة تتخلص من الأسلحة النووية وتؤكد أن البرنامج النووي الإيراني له أغراض سلمية فقط.



وذكرت وكالة مهر للأنباء التي تسيطر عليها الحكومة الإيرانية، أن علي أكبر صالحي صرح في مؤتمر صحفي بأن الفكرة هي أن يرفع الرئيس دونالد ترامب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وأن تعلن ايران ة أنها لن تتخذ أي خطوات للحصول على أسلحة نووية، وفقا لراديو فارادي.



وأضاف صالحي: "يمكن للرئيس الايراني التوقيع على فتوى من المرشد الأعلى "بحظر الأسلحة النووية" ويمكن لدول P5 + 1 أيضًا التوقيع على الوثيقة حتى يمكن رفع العقوبات الامريكية، وكشف صالحي أيضًا أن مفاوضات الرئيس حسن روحاني مع نظيره الياباني في طوكيو الأسبوع الماضي، كانت حول فكرة توقيع وثيقة جديدة.



يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه إيران من وضع اقتصادي صعب للغاية نتيجة للعقوبات الأمريكية، لأن إيران الآن غير قادرة على بيع نفطها أو جذب الاستثمارات أو إجراء اتفاقات التجارة الطبيعية مع العالم.