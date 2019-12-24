-
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 الموافق 27 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

هواوي تعتزم إطلاق نسخة مطورة من هاتفها المطوي

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:39 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أعلنت شركة هواوي الصينية عن إطلاق نسخة مطورة من هاتفها المطوي Mate X خلال العام المقبل.

وأوضحت الشركة الصينية، أن النموذج الجديد سيتضمن مفصلة محسنة لآلية طي الشاشتين، بحيث تصبح الشاشة أكثر استقرارا ويعمل المعالج بصورة أسرع، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية، الثلاثاء.

وقد أطلقت هواوي هاتفها المطوي Mate X في الأسواق العالمية خلال الشهر الماضي نظير تكلفة تبلغ 2400 دولار أميركي.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف هواوي المطوي على معالج Kirin 980 ومودم الجيل الخامس Balong 5000.

ويزخر هاتف هواوي الحالي بشاشة قياس 8 بوصة تعمل بدقة 2480 x 2200 بيسكل، ولا تزيد حافة الشاشة على 5.4 ملم، وعندما يكون الهاتف الذكي في وضع الطي فإن الشاشة الرئيسية تكون بقياس 6.6 بوصة وتعمل بدقة 2480 x 1148 بيكسل.

وتروج الشركة الصينية لهاتفها المطوي من خلال بطارية 4500 مللي أمبيرساعة، تم تركيبها في جسم الهاتف النحيف، الذي لا يتعدى سُمكه 11 ملم.

ويتمتع الهاتف بتقنية الشحن السريع SuperCharge الجديدة، التي تتيح إمكانية إعادة شحن بطارية الهاتف Mate X بنسبة 85% في غضون 30 دقيقة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

أحمد عز يكشف مفاجأة في بداية حياته الفنية

منذ حوالي 5 ساعات

حسمها العلم.. المكرونة سريعة التحضير تصيب بالسرطان

منذ ساعة و 23 دقيقة

أميركا: التدخل التركي يفاقم الصراع في ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

أبو شقة: من الضرورى نسف القوانين القديمة المعرقلة لحركة المجتمع

الصور

image description

حواجز ومصدات لأمواج شواطئ المنتزة استعدادًا للنوة (صور)

image description

إزالة 776 حالة إشغال في حملة مكبرة بشوارع قطور (صور)

image description

رواد الحسين يلتقطون سيلفى (صور)

image description

ضبط عاطل بحوزته مخدرات وسلاح قبل بيعها في سوهاج

image description

التحطيب والمزمار في مولد الحسين (صور)

الأكثر قراءة

«ضيع موهبته في كلام فارغ».. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

حسمها العلم.. المكرونة سريعة التحضير تصيب بالسرطان

الأرصاد: اليوم أمطار غزيرة.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

أسرار اتهام عادل إمام وداود عبد السيد وخيري بشارة بسرقة الأفلام من كاتب سوري

أيام زمان

أسرار اتهام عادل إمام وداود عبد السيد وخيري بشارة بسرقة الأفلام من كاتب سوري

«ضيع موهبته في كلام فارغ».. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

الأبنودي اشترط على عطيات موافقة يحيى للزواج منها.. فطلبها الطاهر لنفسه

أغرب رسائل المعجبين إلى النجمات.. مطالب بالزواج والحجاب وتهديدات بالقتل

نجم الساعة

أسرار اتهام عادل إمام وداود عبد السيد وخيري بشارة بسرقة الأفلام من كاتب سوري

الصحة

أبزها النوم.. أسباب تراكم الدهون في البطن

5 فوائد لتناول 3 تمرات يوميا

تناول فيتامينات خلال العلاج الكيميائي يرتبط بعودة المرض

الكافيين يقلل المخاطر الصحية من تناول الوجبات الغذائية

الرئيس نيوز

تطوير السكة الحديد وتأهيل قصور الثقافة.. أبرز اهتمامات الصحف اليوم

11% زيادة في حصيلة ضريبة الأرباح الرأسمالية

الطوائف المسيحية الغربية تحتفل بعيد الميلاد المجيد اليوم

طقس الثلاثاء.. أمطار غزيرة على الوجه البحري والصغرى في القاهرة 12 درجة

منوعات

مرحاض بتصميم غريب.. "يحارب الموظفين ويزيد الإنتاجية"

"قفاز ذكي" اختراع سعودي يدخل المدارس البريطانية

الشمبانزي تتمايل بشكل إيقاعي مع الموسيقى (دراسة)

أغنى رجل في آسيا يضيف 17 مليار دولار لثروته في 2019

كشكول

بالصور.. انطلاق المسابقة العلمية الثقافية بـ"حقوق أسوان"

بمشاركة 25 وزارة.. الانتهاء من الاستراتيجية الموحدة لتطوير التعليم الفني

"القاهرة الجديدة": مراعاة مستوى الطالب المتوسط في وضع الامتحانات

اليوم.. "عبدالغفار" يفتتح المؤتمر الـ17 لوزراء التعليم العالي في الوطن العربي

إسلام سياسي

تحذيرات من تحريضات مفتي الإخوان في ليبيا

تشكيكات جديدة في هوية زعيم داعش الجديد

سكرتير القرضاوي يرفض وساطات الإخوان لحل أزمته مع قادة التنظيم

الأمم المتحدة تترجم وثيقة إبادة داعش للإيزيديين رسميا

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
المحليات بين الواقع والمأمول
لواء.حمدى البطران
أغرب إعدام فى مصر
مؤمن المحمدي
اللغة العامية الفصحى
سيد عبدالقادر
الجامعة العربية ولعنة ليبيا
المزيد

الثقافة

اختتام "المهرجان الدولي للفيلم عن الفن" باغادير

الليلة.. حفل إطلاق كتاب "الضرائب مصلحة من؟" بدار المرايا

"أزهار محرمة".. يستكشف الأوهام الجنسية للنساء

اليوم.. القومى للسينما يحتفل بذكرى ميلاد نجيب محفوظ

صفحتنا ع الفيس بوك