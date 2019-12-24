أستراليا تطالب رئيس الوزراء بالاستقالة

انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، بالاستقالة، بعدما تبين أنه كان يقضي عطلته في هاواي، بينما يواجه بلده حالة طوارئ بسبب حرائق الغابات وفشلت عودته للبلاد في تخفيف الانتقادات.



ولجأ الناخبون، إلى مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا بقيادة تليق بوقت الأزمة وانتقدوا مع بعض المحررين السياسيين الأستراليين، رفض موريسون التعامل على نحو أكثر حزما مع‭ ‬مشكلة تغير المناخ.



وعلى غرار النقد الذي وجهه ممثلو كوميديا أمريكيون للرئيس دونالد ترامب واجه موريسون سخرية على مواقع التواصل الاجتماعين حيث جرى رسمه على هيئة كائن مشوه يجلس في غابة محترقة يوم عيد الميلاد ويقدم كتلة من الفحم يصفها بأنها "ثمينة" لبطل خارق يدعى "رجل الهراء".



وكانت بعض الوسوم (هاشتاج)، يجب أن يرحل، على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، ضمن الأكثر تداولا في

أستراليا، بعد نشر مقطع مصور لمتطوعة في الإطفاء تدعى جاكي وهي تصافح موريسون وتقول "لست رئيس وزرائي".



ودفعت هذه التغريدة موريسون لإصدار توضيح اليوم الثلاثاء حيث كتب على تويتر "بالفعل مزحت جاكي معي أمس، أنا لست رئيس وزرائها وإنما بوريس جونسون لأنها بريطانية".



وأتت حرائق غابات مدمرة على أكثر من 9.88 مليون فدان، في خمس ولايات، وأسفرت عن مقتل تسعة أشخاص منذ سبتمبر.

