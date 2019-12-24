تضامنا مع لبنان.."الكنائس الكويتية" تلغي احتفالات عيد الميلاد

قررت كنائس في الكويت، اقتصار مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد يوم غد الأربعاء، على الصلوات التقليدية، تضامنا مع الشعب اللبناني الذي يعيش منذ نحو شهرين احتجاجات وتظاهرات واسعة "بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية".



ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية نقلا عن النائب البطريريكي للروم الكاثوليك الارشمندريت بطرس غريب، قوله: "إننا هذا العام وتضامنا مع الشعب اللبناني في بلاد الأرز قللنا من احتفالاتنا واكتفينا بقداس العيد حتى أننا ألغينا مأدبة الغداء السنوية والأمل في ربنا أن تنتهي هذه الأحداث".



وأضاف أن "الأحداث في لبنان ستؤثر على مظاهر الاحتفال لدينا في كنيسة الروم الكاثوليك فهناك جوعى ومحتاجون في لبنان، ومن الصعب أن نقوم بمظاهر بذخ في ظل هذه الظروف".