السيطرة على حريق في شقة بالمنيب

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية، دون إصابات في منطقة المنيب.



كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى منطقة المنيب، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي قررت ندب الأدلة الجنائية؛ لمعاينة آثار الحريق وحصر الخسائر والتلفيات؛ وإعداد تقرير حول سبب الحريق.