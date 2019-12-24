عرض المتهم بقتل زوجته بمدينة بدر على الطب الشرعى

أمرت نيابة الشروق وبدر بعرض المتهم بقتل زوجته، بسبب خلافات بينهما بمدينة بدر، على الطب الشرعى لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.



وألقى رجال مباحث بقسم شرطة بدر، القبض على قاتل زوجته بعدما تعدى عليها زوجها بسبب خلافات بينهما، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بحى النرجس، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، ويحقق رجال المباحث معه حول ارتكابه للحادث.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي بتشاجر زوجين داخل مسكنهم بمدينة بدر، وانتقلت قوة أمنية إلى المكان لكشف الحادث، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتورط، الذي اعترف بقتلها بعد أن ضربها فى الحائط أكثر من مرة، ولم يكن فى وعيه بسبب تعاطيه المخدرات، حتى لقيت مصرعها.