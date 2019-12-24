تحطم طائرة روسية دون وقوع خسائر

أكد مصدر عسكري اليوم الثلاثاء، تحطم طائرة من طراز "سو-57" بالقرب من كومسومولسك أون أمور في إقليم خاباروفسك الروسي.



وقال المصدر - في تصريحات صحفية - إن سبب سقوط الطائرة هو عطل، وخطأ الطيار.



وأضاف "كان يتم اختبار المحرك، وتمكن الطيار من القفز، ونقلته مروحية من طراز مي-8 إلى المصنع".



وسقطت الطائرة "سو-57" المعروفة أيضا باسم "تي-50"، على بعد حوالي 120 كيلومترا من مطار دجيموجوي.