-
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 الموافق 27 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. حفل إطلاق كتاب "الضرائب مصلحة من؟" بدار المرايا

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 06:37 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
تنظم دار المرايا للإنتاج الثقافي٬ في السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء٬ حفل توقيع وإطلاق كتاب "الضرائب مصلحة من؟" بحضور مولفي الكتاب وهم: محمد جاد٬ سارة سيف٬ عمرو الشافعي٬ بيسان كساب٬ أميرة جاد ونهى مجدي، في مناقشة مفتوحة حول الكتاب بحضور الباحث في الاجتماع السياسي علي الرجال

يسعى الكتاب إلى قراءة النظام الضريبي في مصر من ثلاث زوايا: الأولى وتتعلق بالسؤال الرئيسي: الضرائب ضد من؟ ولمصلحة من؟ فبالبحث في تاريخ مصر الضريبي منذ القرن التاسع عشر، يتقصى الكتاب صراع وضغوط القوى والطبقات الاجتماعية المسيطرة من أجل نظام ضريبي يعيد إنتاج اللامساواة الاجتماعية.

أما الزاوية الثانية فهي الزاوية المؤسسية، وفي هذا الصدد يسعى الكتاب لدراسة تطورات الجهاز الضريبي خلال العقود الأخيرة، وصراعه مع الشركات الدولية في مسألة التجنب الضريبي، وكيف حدث أن خدعت بعض هذه الكيانات جهازنا الضريبي وضللته بفضل تفوقها في المجال المحاسبي.

وأخيرًا تتعلق الزاوية الثالثة من الكتاب بالاقتصاد الكلي، وكيف حدَّثت عوامل هيكلية في اقتصادنا المصري من قدرته على التوسع في الاعتماد على ضرائب الدخل، وكيف تدفعه تلك العوامل للاعتماد بشكل أكبر على الضرائب غير المباشرة على الرغم من آثارها الإجتماعية السلبية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

منع حمو بيكا من الغناء في الأردن

منذ حوالي 12 ساعة

"جلسة مرتضى" تنهي تجديد طارق حامد للزمالك

منذ يوم

فيديو.. حقيقة تعاقد الزمالك مع وليد أزارو مهاجم الأهلى

منذ يوم

بعد الحكم بحبسها.. شادى محمد يتقدم بطلب لمنع زوجته من السفر

الصور

image description

حواجز ومصدات لأمواج شواطئ المنتزة استعدادًا للنوة (صور)

image description

إزالة 776 حالة إشغال في حملة مكبرة بشوارع قطور (صور)

image description

رواد الحسين يلتقطون سيلفى (صور)

image description

ضبط عاطل بحوزته مخدرات وسلاح قبل بيعها في سوهاج

image description

التحطيب والمزمار في مولد الحسين (صور)

الأكثر قراءة

«ضيع موهبته في كلام فارغ».. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

الأرصاد: اليوم أمطار غزيرة.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

حسمها العلم.. المكرونة سريعة التحضير تصيب بالسرطان

أسرار اتهام عادل إمام وداود عبد السيد وخيري بشارة بسرقة الأفلام من كاتب سوري

أيام زمان

أسرار اتهام عادل إمام وداود عبد السيد وخيري بشارة بسرقة الأفلام من كاتب سوري

«ضيع موهبته في كلام فارغ».. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

الأبنودي اشترط على عطيات موافقة يحيى للزواج منها.. فطلبها الطاهر لنفسه

أغرب رسائل المعجبين إلى النجمات.. مطالب بالزواج والحجاب وتهديدات بالقتل

نجم الساعة

أسرار اتهام عادل إمام وداود عبد السيد وخيري بشارة بسرقة الأفلام من كاتب سوري

الصحة

اختبار الحيوانات المنوية للأب قد يكشف عن التوحد عند الأطفال

دراسة تكشف مخاطر تناول حلاوة السميد

معامل المختبر فى مصر تضيف شهادة الاعتماد الأمريكى CAP إلى سلسلة إنجازاتها الطبية

دراسة تكشف "عاملا جديدا" مسببا للإصابة بالسكري

الرئيس نيوز

السجن 3 أعوام لمدرس تحرش بطفله أثناء درس خصوصي في الإسكندرية

القبض على المتهمين بقتل "كلب المطرية"

إحالة محامي أحد المتهمين في قضية "شهيد الشهامة" للتأديب

للمرة الأولى فى تاريخها.. السعودية تحتفل برأس السنة

منوعات

لوحات هبة تدخل التلفزيون: ورثت الفن من عيلتي (فيديو)

48 شاعرًا عربيًا يتنافسون في الدورة 9 من "شاعر المليون"

طبيبة تحذر من حقن العضل للأطفال: تسبب الشلل

محكمة أفريقية تقضي بالسماح للطالبات الحوامل بالعودة للدراسة

كشكول

وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون مع نظيره الموريتاني

طلاب جامعة عين شمس في زيارة لمصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع

اجتماع لمدراء مدارس غرب مدينة نصر لبحث الاستعدادات النهائية للامتحانات

بالصور.. وزير التعليم العالي يبحث أوجه التعاون مع نظيره الفلسطيني

إسلام سياسي

تحذيرات من تحريضات مفتي الإخوان في ليبيا

تشكيكات جديدة في هوية زعيم داعش الجديد

سكرتير القرضاوي يرفض وساطات الإخوان لحل أزمته مع قادة التنظيم

الأمم المتحدة تترجم وثيقة إبادة داعش للإيزيديين رسميا

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
المحليات بين الواقع والمأمول
لواء.حمدى البطران
أغرب إعدام فى مصر
مؤمن المحمدي
اللغة العامية الفصحى
سيد عبدالقادر
الجامعة العربية ولعنة ليبيا
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل إطلاق كتاب "الضرائب مصلحة من؟" بدار المرايا

"أزهار محرمة".. يستكشف الأوهام الجنسية للنساء

اليوم.. القومى للسينما يحتفل بذكرى ميلاد نجيب محفوظ

الليلة.. الروائى السيد نجم بضيافة مختبر السرديات فى الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك