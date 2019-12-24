الليلة.. حفل إطلاق كتاب "الضرائب مصلحة من؟" بدار المرايا

تنظم دار المرايا للإنتاج الثقافي٬ في السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء٬ حفل توقيع وإطلاق كتاب "الضرائب مصلحة من؟" بحضور مولفي الكتاب وهم: محمد جاد٬ سارة سيف٬ عمرو الشافعي٬ بيسان كساب٬ أميرة جاد ونهى مجدي، في مناقشة مفتوحة حول الكتاب بحضور الباحث في الاجتماع السياسي علي الرجال



يسعى الكتاب إلى قراءة النظام الضريبي في مصر من ثلاث زوايا: الأولى وتتعلق بالسؤال الرئيسي: الضرائب ضد من؟ ولمصلحة من؟ فبالبحث في تاريخ مصر الضريبي منذ القرن التاسع عشر، يتقصى الكتاب صراع وضغوط القوى والطبقات الاجتماعية المسيطرة من أجل نظام ضريبي يعيد إنتاج اللامساواة الاجتماعية.



أما الزاوية الثانية فهي الزاوية المؤسسية، وفي هذا الصدد يسعى الكتاب لدراسة تطورات الجهاز الضريبي خلال العقود الأخيرة، وصراعه مع الشركات الدولية في مسألة التجنب الضريبي، وكيف حدث أن خدعت بعض هذه الكيانات جهازنا الضريبي وضللته بفضل تفوقها في المجال المحاسبي.



وأخيرًا تتعلق الزاوية الثالثة من الكتاب بالاقتصاد الكلي، وكيف حدَّثت عوامل هيكلية في اقتصادنا المصري من قدرته على التوسع في الاعتماد على ضرائب الدخل، وكيف تدفعه تلك العوامل للاعتماد بشكل أكبر على الضرائب غير المباشرة على الرغم من آثارها الإجتماعية السلبية.