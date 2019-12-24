"أزهار محرمة".. يستكشف الأوهام الجنسية للنساء

صدرت حديثا عن دار التكوين للنشر٬ النسخة العربية لكتاب "أزهار محرمة" للكاتبة الأمريكية٬ والناشطة النسوية٬ نانسي فرايدي٬ ترجمة محمد حنانا.



وبحسب الناشر: "أزهار محرمة" هي المجموعة الثانية من التخيلات الجنسية، وهذا الكتاب هو أكثر صراحة وجرأة من رائعتها الجنسية المبتكرة «حديقتي السرية»، العبارة التي رددتها حشود النساء الغفيرة عبر أميركا، النساء اللواتي قرأن «حديقتي السرية»، كانت: «الشكر لله فأنا لست الوحيدة التي لديها تلك الأفكار المثيرة والجامحة». مع «أزهار محرمة» تستطيع هؤلاء النساء اختبار الحرية المبهجة التي تتحقق مع إدراك وقبول نزعاتهن الجنسية.



كان الكتاب قد نشر للمرة الأولى بالإنجليزية عام 1975. الكتاب المحظور يستكشف الأوهام الجنسية للنساء. يمكن قراءته على مستويين: كتحليل نسوي مفصل لتطور الأوهام النسائية على خلفية التحرر الجنسي، وسلسلة من الأوهام الصريحة والمثيرة جنسيًا التي يضمنها لدغ كل من القراء من الذكور والإناث.