الكويت.. 5 أعوام سجنًا لمواطن متهم بالانضمام لجبهة النصرة

أمرت محكمة التمييز الكويتية، بسجن مواطن لمدة خمسة أعوام مع الشغل والنفاذ بتهمة الانضمام إلى جبهة النصرة المحظور في الكويت، والقيام بعمل عدائي ضد سوريا.



وأحيل المواطن إلى المحاكمة سابقًا بعد أن أسندت إليه النيابة العامة تهمًا تتعلق بقيامه بعمل عدائي ضد دولة أجنبية من غير إذن الحكومة، وانضمامه داخل أراضي هذه الدولة لتنظيم جبهة النصرة التابع لتنظيم القاعدة.



وجاء في قائمة الاتهامات ضد المواطن تدربه على حمل واستخدام الأسلحة والذخائر والمفرقعات، الأمر الذي من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب وقطع العلاقات السياسية، بحسب وسائل إعلام محلية.



وتعتبر الكويت جبهة النصرة من التنظيمات المحظورة في البلاد؛ حيث سبق أن أصدرت المحاكم الكويتية أحكامًا بالسجن على عدد من مواطنيها الذين التحقوا بجبهة النصرة وتنظيم "داعش" المحظور أيضًا في البلاد.