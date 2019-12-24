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مصر

إجراءات وقائية عاجلة بجميع المدارس بالتعاون مع الصحة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:27 ص
جريدة الدستور
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أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع المدارس الموجودة في شتى أنحاء الجمهورية، توصي بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة الطلاب ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان.

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة التطهير الكامل والشامل للمدارس والفصول والحمامات باستخدام المطهرات.

كما شملت التعليمات التأكد من تواجد وعمل العيادات الطبية بكامل طاقتها (طبيب و مساعديه) بكفاءة طوال اليوم الدراسي .
وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكد من جاهزية غرف العزل حال وجود أي حالة مرضية في أي مدرسة ، مشيرةً إلى أنه في حال الإبلاغ عن الأمراض المعدية يتم اخطار وزارتي التربية والتعليم والصحة.

ونبهت وزارة التربية والتعليم على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية والتي تتمثل في: الابتعاد عن الأماكن المزدحمة ، و النظافة الشخصية، وغسل الايدي باستمرار ، مع التشديد على الإعلان عن هذه الاشتراطات الصحية بأماكن ظاهرة في المدارس.

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