إجراءات وقائية عاجلة بجميع المدارس بالتعاون مع الصحة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع المدارس الموجودة في شتى أنحاء الجمهورية، توصي بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة الطلاب ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان.



شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة التطهير الكامل والشامل للمدارس والفصول والحمامات باستخدام المطهرات.



كما شملت التعليمات التأكد من تواجد وعمل العيادات الطبية بكامل طاقتها (طبيب و مساعديه) بكفاءة طوال اليوم الدراسي .

وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكد من جاهزية غرف العزل حال وجود أي حالة مرضية في أي مدرسة ، مشيرةً إلى أنه في حال الإبلاغ عن الأمراض المعدية يتم اخطار وزارتي التربية والتعليم والصحة.



ونبهت وزارة التربية والتعليم على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية والتي تتمثل في: الابتعاد عن الأماكن المزدحمة ، و النظافة الشخصية، وغسل الايدي باستمرار ، مع التشديد على الإعلان عن هذه الاشتراطات الصحية بأماكن ظاهرة في المدارس.