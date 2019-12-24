الاحتلال الإسرائيلى يعلن توسيع منطقة الصيد بقطاع غزة

قررت سلطات الإحتلال الإسرائيلي توسيع منطقة الصيد في قطاع غزة إلى 15 ميلًا بحريًا من صباح اليوم الثلاثاء، حسبما أعلنت الهيئة الإسرائيلية المسئولة عن العمليات المدنية في الأراضي الفلسطينية (كوجات) مساء الإثنين.



وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) أكدت نقابة الصيادين الفلسطينيين في غزة التمديد يوم الثلاثاء الساعة 8:00 صباحًا (6:00 بتوقيت غرينتش) للمنطقة البحرية على بعد 15 ميلًا من الشاطئ.



وكان كوجات قد أعلنت في 19 ديسمبر الجاري عن تقليص مساحة الصيد قبالة ساحل قطاع غزة إلى "10 أميال بحرية حتى إشعار آخر" بعد إطلاق صاروخ ليلة الأربعاء إلى الخميس على إسرائيل من قطاع غزة.



وتسيطر حماس على غزة منذ عام 2007، وتحمِّل إسرائيل الحركة الإسلامية المسئولية عن جميع إطلاق الصواريخ من الجيب.



ومنذ عام 2008، شنت إسرائيل ثلاث حروب ضد حماس والجماعات المسلحة المتحالفة معها في غزة، وهي جيب يضم مليوني فلسطيني ابتلاهم الصراع والفقر والحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من عقد.