أبو شقة: من الضرورى نسف القوانين القديمة المعرقلة لحركة المجتمع

قال بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الإصلاح أمر بالغ الأهمية في الثورة التشريعية، موضحًا أن الأهم في صياغة القوانين الجديدة أنها يجب أن تكون مبينة لاحتياجات الجماهير، فإذا كان التشريع في وادٍ ومتطلبات الجماهير في وادٍ نكون أمام طامة كبرى.





وأضاف "أبو شقة"، أن تفعيل القانون يحتاج إلى نصوص دائمة لأرض الواقع تشمل قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات والطعن بالنقض والمرافعات المدنية والتجارية.





وأكد "أبو شقة"، أن الأصل في التشريع أن نكون أمام مجموعة من القواعد التي تنظم حركة العيش في المجتمع، بحيث نضمن نصوصًا يتم تطبيقها بالقوة عند اللزوم، ومن سياق هذه القاعدة القانونية يتم تنظيم حركة المجتمع مطالبًا بضرورة وجود نسف شامل لكافة القوانين البالية والقديمة التي لا تساير الواقع الذي نعيش فيه الآن، لأنه من غير المنطقي أو المقبول أن تظل هناك قوانين معمول بها من بداية القرن الماضي.



