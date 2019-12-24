"تويتر" تحذر مستخدمى أندرويد من ثغرة أمنية

حذرت شركة "تويتر" مستخدمي تطبيقها عبر نظام تشغيل "أندرويد"، من ثغرة أمنية تعرض حسابات مستخدميها للخطر.



ووفق ما ذكر موقع "سي نت"، قالت "تويتر" عبر منشور في مدونتها: "تم إصلاح ثغرة أمنية في تطبيقها لمستخدمي أندرويد، والتي كانت ستسمح للقراصنة بإدخال برمجية ضارة في مناطق التخزين المقيدة للتطبيق للوصول إلى معلومات مثل الرسائل المباشرة والتغريدات المحمية ومعلومات الموقع".



وأضافت الشركة، أنه ليس لديهم دليل على أنه تم إدخال شفرة ضارة في التطبيق أو أن ثغرة أمنية تم استغلالها: "لا يمكننا أن نكون متأكدين تمامًا لذلك نحن نتخذ مزيدًا من الحذر".



وأرسلت "تويتر" رسائل تحذير لمستخدمي تطبيقها على "أندرويد"، تحوي تعليمات لحماية حساباتهم على المنصة، ونصحتهم باتباع تلك التعليمات، وتحديث التطبيق بأحدث اصدار على أجهزتهم.



وأكدت الشركة أن، تطبيقها لمستخدمي نظام تشغيل "IOS" لم يتأثر بهذه المشكلة، وفي حال شك المستخدم أن حسابه اخترق بطريقة ما، عليه التواصل مع مكاتب حماية البيانات الرسمية التابعة لها.