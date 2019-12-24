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تقارير ومتابعات

مليون دولار.. مكافأة من "أبل" لمن يخترق أجهزتها

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:17 ص
جريدة الدستور
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أعلنت شركة أبل الأمريكية، مكافأة قدرها مليون دولار، لمن يكتشف ثغرات أمنية في أجهزتها الذكية.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، جاء ذلك ضمن افتتاح "أبل" لبرنامج التصدي للقرصنة والمسمى "Apple Security Bounty"، وهو امتداد لمشروع بدأته الشركة في عام 2016، لمحاولة العثور على عيوب أمنية في هواتف آيفون.

للمرة الأولى، يركز البرنامج الجديد على البحث عن ثغرات أمنية في كافة أجهزة "آبل" وهي "أبل ووتش" و"آيفون" و"آيباد" و"أبل تي في" و"آي كلاود".

أعلنت الشركة التوسع في برنامجها "التصدي للقرصنة"، في مؤتمر "بلاك هات" الأمني، الذي عقد خلال شهر أغسطس الماضي في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وتقدم "أبل" مجموعة من الجوائز لأولئك الذين يعثرون على الأخطاء التي تؤثر على الأجهزة، وسيدفعون مكافأة إضافية بنسبة 50% عن الأخطاء التي يتم اكتشافها في أي من نسخها التجريبية.

وللتأهل للحصول على المكافأة، سيُطلب من المتسللين أو الباحثين في مجال الأمن تقديم وصف مفصل للخلل أو كيفية استغلاله.

و ستخصص الجائزة الكبرى، البالغة مليون دولار، لأولئك الذين يمكنهم هندسة هجوم "zero-click" بنجاح، وهو استغلال نقاط الضعف في البرمجيات والثغرات الأمنية، خاصة غير المعروفة منها للعامة في شن هجمات إلكترونية، والذي يمنح شخصًا ما السيطرة على جهاز شخص آخر عن بعد، دون الحاجة إلى أي تصرف من قبل مستخدم الهاتف الأصلي.

وتتراوح الجوائز الأخرى ما بين 25 ألف دولار إلى 500 ألف دولار، وتشمل الاختراقات الالتفافية التي تعمل على قفل الشاشة، وتقسيم حساب "آي كلاود"، والسماح للتطبيقات غير المصرح لها بالوصول إلى البيانات الحساسة التي يحافظ عليها نظام تشغيل أبل عادةً.

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