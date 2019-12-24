اليوم.. القومى للسينما يحتفل بذكرى ميلاد نجيب محفوظ

ينظم المركز القومي للسينما برئاسة سعاد شوقي احتفالية لإحياء ذكرى ميلاد الأديب الراحل نجيب محفوظ.



تقام الاحتفالية على مدار ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الثلاثاء ٢٤ ديسمبر حتى الخميس المقبل، بمركز ثروت عكاشة الثقافي بمدينة الفنون في تمام السادسة مساء تحت إشراف محمد مصطفى حسن.



ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفالية عرض فيلم للراحل وتعقبه ندوة سينمائية لمناقشة أعماله، حيث يعرض يوم الثلاثاء فيلم "قصر الشوق" ويعقبه ندوة يديرها الناقد نادر عدلى، و يوم الأربعاء يتم عرض فيلم "السمان والخريف" ويعقب العرض ندوة يديرها الكاتب الصحفي سيد محمود، وتختتم الفعاليات يوم الخميس بعرض فيلم "زقاق المدق" و يعقبه ندوة يديرها الناقد السينمائي طارق الشناوي.



ونجيب محفوظ ولد 11 ديسمبر 1911 وتوفي 30 أغسطس 2006، وهو أول مصري يحصل علي جائزة نوبل في الأدب.



بدأ نجيب محفوظ الكتابة في الثلاثينات واستمر حتى 2004.



تدور أحداث جميع رواياته في مصر، وتظهر فيها سمة متكررة هي الحارة التي تعادل العالم، و من أشهر أعماله: الثلاثية وأولاد حارتنا والحرافيش، ويُصنف أدب محفوظ باعتباره أدبًا واقعيًا، و يعد محفوظ أكثر أديب عربي نُقلت أعماله إلى السينما والتلفزيون.



حصاد أعمال نجيب محفوظ تضم نحو ٥٥ كتابا، ٣٥ رواية، 223 قصة، 19 مجموعة، 7 مسرحيات، و٢٦ نصا سينمائيا.



ووجه المركز القومي دعوة عامة لحضور الاحتفالية لكل محبي الأديب الراحل نجيب محفوظ.